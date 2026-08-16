Büyük hayal kırıklığına rağmen Mısır'dan Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finalinde büyük başarı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) hakem komitesi, Kamerun ve Malavi millî takımlarını karşı karşıya getirecek Kadınlar Afrika Uluslar Kupası final maçını yönetmek üzere Mısırlı uluslararası hakem Şahinde el-Mağribi'yi seçti; bu, Mısır hakemliği adına dikkat çekici bir başarı oldu.

Mısır Futbol Federasyonu Basın Merkezi bugün pazar günü, Şahinde el-Mağribi'nin saha hakemi görevini üstleneceğini, maçın yönetiminde kendisine Mauritius'tan Quincy Claudia Victoria'nın birinci yardımcı hakem, Tunuslu Hüda Afin'in ikinci yardımcı hakem olarak yardımcı olacağını, Amadum Venisia'nın dördüncü hakem, Beninli Nafisatu Yakin'in ise yedek hakem görevini üstleneceğini açıkladı.

Video teknolojisi ekibinde Tunuslu Dursaf Cenevati video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) hakemi olarak yer alırken, kendisine Faslı Zekeriya Beştavi ve Letisia Antonella Viana yardımcı olacak; Senegalli Fatu Cay ise hakem gözlemciliği görevini yürütecek.

Şahinde el-Mağribi, turnuvanın başlangıcından bu yana Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finalini yöneten ilk Mısırlı ve Arap hakem olarak hakemlik tarihine yeni bir sayfa yazıyor; böylece Mısır ve Arap kadın hakemliği düzeyinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atıyor.