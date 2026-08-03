Jadon Sancho'nun kariyeri, birkaç ay içinde köklü bir değişim yaşadı. Performansındaki düşüşe rağmen, geçen haziranda Manchester United ile olan sözleşmesi sona ermeden önce Aston Villa ile Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmeyi başardı; kendisinin de sahibi olduğu kulüptü bu.

Ufukta yeni bir adres olmayınca, eski Manchester City oyuncusu formunu onuncu lig seviyesindeki bir takımla geri kazanıyor.

Yıllar önce Jadon Sancho, İngiliz futbolunun yıldızıydı ve Borussia Dortmund'da bir yıldıza dönüşmeden önce Manchester City ve İngiltere genç milli takımlarıyla rekorlar kırarak, en umut vaat eden genç yetenek olarak görülüyordu.

Almanya'da yeteneklerini sergiledikten sonra, 80 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transferi, onu her zamankinden daha büyük bir baskı altına soktu.

Kulüpteki süreci kısa oldu, kendisine çok az fırsat tanındı ve umut vaat eden bir yetenek, üstesinden gelemediği büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Bunun sonucunda kariyeri, United ile sözleşmesini sona erdirene kadar bir dizi kiralık dönemine (Chelsea ve Aston Villa) döndü.

"As" gazetesine göre, henüz yalnızca 26 yaşında olan Jadon Sancho, Kuzey Batı İlçeleri Futbol Ligi'nin en üst seviyesi olan onuncu lig kulüplerinden biri olan Flixton Futbol Kulübü'nün sosyal medyada öne çıkardığı bir spor tesisinde tek başına antrenman yapıyor.

Sancho şöyle diyor: "Harika tesisleriniz var. Manchester United ve Manchester City sahaları dışında, bu bölgede ilk kez bu kadar iyi bir saha görüyorum."

Jadon Sancho'nun adı transfer döneminde pek çok kulüple anıldı, hatta Atlético Madrid onun için olası bir adres olarak zikredildi. Ancak somut bir haberin bulunmaması ve Flixton kulübünün forveti kendi sahasında çalıştırdığıyla övünmesinin ardından, kulüp oyuncunun takıma katılma ihtimalinin bulunmadığını açıklamak zorunda kaldı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir açıklamada, Sancho'nun "kulüple bir deneme sürecinde olmadığı ve yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığı" belirtildi.

Sancho, fiziksel formunu korumak için özel antrenman seansları amacıyla kulübün tesislerini kullanıyor.

Ayrıca kulüp, "antrenman sahamız ve tesislerimiz, Flixton'ı bu seviyedeki oyuncuların antrenman yaparken kendilerini rahat hissettikleri bir yer haline getiriyor" diyerek gurur duyuyor.

Ayrıca, İngiliz milli oyuncunun her antrenman seansının ardından taraftarları selamlaması üzerine, onun profesyonelliğini, alçakgönüllülüğünü ve cömertliğini övdüler.