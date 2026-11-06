Tijme Wessels ciddi bir aksilik yaşadı. Feyenoord'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu, bu hafta Rotterdam'daki Erasmus MC'de ameliyat edildi. Genç futbolcu, Instagram'da hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta dizinin sıkıca sarıldığı görülüyor.

Wessels, fotoğrafa şu anlamlı sözleri ekledi: "Bundan sonrası yalnızca yükseliş". Savunma oyuncusunun tam olarak ne yaşadığı ve neden ameliyat edildiği henüz bilinmiyor.

Wessels'in yokluğu bu hafta Feyenoord'da dikkat çekmişti. Çarşamba günü Inter'e karşı oynanan UEFA Gençlik Ligi maçının kadrosunda yer almadı. A takımın İtalyan ekibine karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da yoktu. Giovanni van Bronckhorst'un maç kadrosunda onun yerini Dani Slory aldı.

Birkaç gün önce, 31 Ekim Cumartesi günü Fortuna Sittard ile oynanan lig maçında (1-1) ise Wessels yedek kulübesindeydi. Feyenoord, gizlilik kuralları nedeniyle oyuncularının sakatlıkları hakkında ayrıntılı açıklama yapmıyor. Bu nedenle savunma oyuncusunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belirsizliğini koruyor. Dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süre forma giyememe ihtimali göz önünde bulunduruluyor ancak bu konuda henüz bir doğrulama yapılmadı.

Gelecek maçlar HEE Eredivisie 06:15 FEY

Ameliyatın zamanlaması, bu sezon gelişiminde önemli adımlar atan Wessels için özellikle talihsiz oldu. Genç savunma oyuncusu, sezon öncesi hazırlık döneminde Feyenoord A takımında güçlü bir izlenim bıraktı. Performansı sayesinde Van Bronckhorst'un A takım kadrosunda yer buldu.

Wessels, sezonun ilk lig maçında A takımdaki resmî ilk maçına çıkarak ödüllendirildi. Hoek van Holland doğumlu savunma oyuncusu, Sparta Rotterdam deplasmanında bitime yaklaşık yirmi dakika kala oyuna girdi. Kısa süre sonra Feyenoord ile sona ermek üzere olan sözleşmesini uzattı. Böylece De Kuip'te 2029 yılının ortasına kadar kalacak.

Sparta karşısındaki ilk maçının ardından Wessels, Van Bronckhorst'un maç kadrosunda on kez daha yer aldı ancak Eredivisie'de ikinci kez forma giyemedi. Teknik direktör, savunmanın solunda şimdilik Mika Mármol veya Javi López'i tercih ediyor. Bu nedenle Wessels ağırlıklı olarak Rotterdam ekibinin genç takımlarında oynadı.

Wessels bu sezon beş resmî maçta forma giydi: Feyenoord 21 Yaş Altı Takımı'nda iki, UEFA Gençlik Ligi'nde iki maç oynadı ve Eredivisie'de bir kez sonradan oyuna girdi.