Alman rekor şampiyonu, 20 yaşındaki oyuncunun 7 Temmuz’daki sözleşme uzatma duyurusunda, "FC Bayern, Arijon Ibrahimovic’i planlarında kesin olarak düşünüyor" başlığını atmıştı. Resmi basın fotoğrafında sportif direktör Christoph Freund kameraya gülümserken şu sözlerle övgüde bulundu: "Artık mesele onun için sadece öğrenmek değil; artık mesele burada, FC Bayern’de hücuma geçmek!"

İki ay sonra Ibrahimovic, şimdiden bir Bundesliga maçı ve bir golü hanesine yazdırmış durumda, iki maçta iki galibiyetin ardından da liderlik koltuğunda oturuyor. Ancak bu, bekleneceği üzere eyalet başkentinin sektör lideriyle değil, FC Augsburg ile.

Daha önce de birçok kez kiralanan hücum oyuncusu, Hannes Wader’in seslendirdiği şarkıdaki gibi, "Bugün burada, yarın orada, daha yeni geldim, gitmem gerek" diye düşünmüş olmalı; çünkü Kırmızılar bir anda artık onunla plan yapmamaya başladı. Üstelik bu, "dünyanın en büyük kulübünde oynama şansını elde ettiğim için" çok büyük sevinç yaşamışken oldu.

O, yorulmak bilmeyen değişmez isim Luis Diaz’ın yedeği olacaktı, ancak bunun yerine spor patronu Max Eberl, son günün hemen öncesinde bir basın toplantısında bir anda şöyle dedi: "Eğer ortada olgunlaşmış, her iki taraf için de ilginç olabilecek bir şey varsa, buna bir kez daha açık olunabilir."

Buna rağmen asıl soru, Ibrahimovic’in Alman rekor şampiyonundan ayrılmaya gerçekten ne kadar açık olduğuydu. Her ne kadar Freund, 1 Eylül tarihli basın açıklamasında, "Arijon ile, gelişimi açısından onu bir sezon daha kiralamamızın en iyisi olacağı konusunda anlaşmaya vardık" iddiasında bulunsa da.

Ibrahimovic konusunda Bayern’in rota değişikliği şaşkınlık yarattı

Sport1’e göre Ibrahimovic "son derece şaşkındı"; habere göre oyuncunun menajeri Roman Rummenigge de Eberl’in önceden konuşulmadan yaptığı bu hamle nedeniyle "gücenmiş" hissetti. Buna göre onların cephesinden bir rota değişikliğini gerektirecek görünürde bir neden yoktu; özellikle de verilen sinyaller nedeniyle forma süresi konusunda iyi şanslar hesaplamıştı.

Werder Bremen’in de onun için girişimde bulunduğu belirtilirken, ipi göğüsleyen taraf Augsburg oldu. FCA, sezon sonuna kadar kiralamanın yanı sıra sekiz milyon euro tutarında satın alma opsiyonunu da güvence altına aldı. Ancak Freund’a göre Ibrahimovic hâlâ "harika özelliklere sahip genç bir oyuncu ve bu aşamada düzenli maç pratiğine ihtiyacı var. Bunu FC Augsburg’da elde edecek ve biz de bu süreçte onu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

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Bu, "Bayern için henüz yeterli değil" sözünün başka bir ifadesi mi? Rota değişikliğinin tam arka planı belirsizliğini koruyor, ancak hazırlık döneminde kaçan bazı büyük fırsatların ardından en azından taraftar cephesinden Ibrahimovic’e yönelik eleştiriler tekrar tekrar yükseldi. Bu sırada ona, büyük maçlar için gerekli klasın eksik olduğu da söylendi.

Bu arada Fuggerstadt’taki başlangıç Ibrahimovic için daha iyi gidemezdi. Teknik direktör Manuel Baum yönetiminde ilk maçında doğrudan ilk 11’de yer aldı ve Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 4-1’lik galibiyete bir golle katkı yaptı. En azından şu an için, Säbener Straße’den acele ayrılığın Ibrahimovic üzerinde olumlu bir etkisi oldu.