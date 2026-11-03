Büyük hayal: Arsenal, Cezayir efsanesinin oğlunu izliyor

Mohamed Bachir Belloumi, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden birinin ilgi odağına girdikten sonra profesyonel kariyerinde olağanüstü bir adımın eşiğinde olabilir. Cezayirli kanat oyuncusunun Hull City ve ülkesinin milli takımıyla ortaya koyduğu performanslar, başta Arsenal olmak üzere İngiltere'nin büyüklerinin dikkatini çekmeye başladı. Arsenal, önümüzdeki kış transfer döneminde kadrosuna katma ihtimaline zemin hazırlamak amacıyla oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

Oyuncunun Hull City ile Haziran 2029'a kadar uzanan bir sözleşmesi bulunmasına rağmen, yükselen performansı ve kendisine yönelik artan ilgi nedeniyle adı transfer piyasasında güçlü bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Ancak Cezayir futbolunun efsanesi Lakhdar Belloumi'nin oğlu, bu gelişmelere sakin bir şekilde yaklaşıyor ve geleceğiyle ilgili spekülasyonlarla uğraşmak yerine dikkatini sahaya vermeyi tercih ediyor.

Mohamed Bachir Belloumi'nin İngiliz futboluna geçişinden bu yana ortaya koyduğu performanslar fark edilmeden geçmedi. Cezayirli kanat oyuncusu, gerek Hull City formasıyla gerekse milli takımla, takip edilmeyi hak eden yetenekler arasında adını kademeli olarak kabul ettirmeyi başardı.

Belloumi'nin kariyeri, Cezayir Milli Takımı'na dönmesinin ardından güçlü bir ivme kazandı. Oyuncu yeniden yerini almayı ve teknik heyetin planlarındaki varlığını pekiştirmeyi başararak, milli takımın önümüzdeki dönemde güvendiği önemli unsurlardan biri haline geldi.

Bu performanslar Arsenal yetkililerinin gözünden de kaçmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, Cezayirli millî oyuncunun gelişimini takip ediyor ve önümüzdeki kış transfer döneminde kendisiyle anlaşma ihtimalini değerlendiriyor.

Oyuncunun Arsenal'in ilgisine ilişkin tutumunu öğrenmek için "Africa Foot" sitesi, Mohamed Bachir Belloumi'ye yakın bir kaynakla temasa geçti ve kaynak, oyuncunun bu haberlere nasıl yaklaştığını açıkladı.

Kaynağa göre, Cezayirli kanat oyuncusu Arsenal çapında bir kulübe transfer olma fırsatını kuşkusuz memnuniyetle karşılayacak. Zira İngiltere ve Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele eden bir takımda oynamak, profesyonel kariyerinde önemli bir durak ve daha üst bir seviyeye geçmek için olağanüstü bir fırsat anlamına geliyor.

Bununla birlikte Belloumi, bu ilginin yarattığı heyecana kapılmak istemiyor. Arsenal'in kendisini takip etmesini, gelişiminin olumlu bir göstergesi ve sahada ortaya koyduklarının bir takdiri olarak görüyor; ancak bu durum, şu anki önceliklerini değiştirmesine yol açmayacak.

Geleceğiyle ilgili artan söylentilere rağmen Mohamed Bachir Belloumi, transfer konuşmalarıyla dikkatini dağıtmamayı tercih ediyor ve Hull City'de parlamaya devam etmeyi önceliklerinin başına koyuyor.

Oyuncu, İngiliz ekibiyle önüne çıkan fırsatları değerlendirmek ve teknik becerilerini ile hücum yeteneklerini ortaya koyduğu performansları sürdürmek istiyor; önümüzdeki dönemde oyununu geliştirmeyi ve daha fazla fırsat elde etmeyi umuyor.

Cezayir Milli Takımı da Belloumi'nin planlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Oyuncu, özellikle Cezayir'in önündeki randevular, başta Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Togo ile oynanacak gidiş-dönüş karşılaşmaları olmak üzere, millî sorumluluklarına büyük önem veriyor.

Arsenal'in ilgisi ile Hull City'de gelişimini sürdürme isteği arasında Belloumi, geleceğine temkinli yaklaşmayı, olayların önüne geçmemeyi ve söylentilerin konsantrasyonunu etkilemesine izin vermemeyi tercih etmiş görünüyor.

Önümüzdeki dönemin neler getireceğini beklerken Cezayirli kanat oyuncusu, yeşil sahadaki performanslarının en önemli mesajı olmasını tercih ediyor; Arsenal'in takibinin, kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını açacak resmî bir adıma dönüşmesini umuyor.