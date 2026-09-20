Atletico Madrid, başkent derbisinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Dengeli başlayan karşılaşma, ikinci yarının başında Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle şekil değiştirdi ve ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Diego Simeone'nin takımı değerli bir galibiyet elde ederken, Real Madrid lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı.

Derbi, geniş çaplı bir hakem tartışmasına da sahne oldu. Real Madrid, ilk yarıda birden fazla pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına itiraz etti; bunların başında Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı müdahale ile Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı müdahale geliyordu.

Real Madrid'in kanalı, iki oyuncunun da kırmızı kartı hak ettiğini, bunun da Atletico'yu maçı 9 kişiyle tamamlamaya zorlayacağını değerlendirdi. Sonunda Huijsen, ikinci yarıda video teknolojisinin devreye girmesinin ardından kırmızı kart gördü.

Her iki takım da hata payının artık son derece daraldığının bilinciyle sahaya çıktı; zira Barcelona ligde kusursuz bir başlangıç yapmıştı. Bu nedenle ilk dakikalar, iki taraftan da net bir hücum hamlesi olmaksızın, temkinli ve gergin geçti.

Galibiyet, Real Madrid'i (15 puan) Barcelona'nın 6 puan gerisinde bıraktı; Atletico ise puanını 16'ya yükseltti.

Atletico 3-4-2-1 dizilişine yaslanırken, Real Madrid ileri uçta Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius ve Kylian Mbappe ile 4-2-3-1 sistemiyle oynadı.

Atletico topa sahip olmada göreceli üstünlük kursa da bu hakimiyet gerçek bir tehlikeye dönüşmedi; Real Madrid ise daha çok geçiş oyunlarına ve boşlukları değerlendirme denemelerine yaslanır bir görüntü verdi.

Bu tablo özellikle Mbappe'ye yansıdı; ilk yarı boyunca etkisiz kalan oyuncu topa yalnızca 23 kez dokundu, 8 kez topu kaybetti ve Jan Oblak'ın kalesine hiç şut çekemedi.

Buna karşılık, Real Madrid'in en tehlikeli hücum anları Arda Güler'e aitti. Güler, 41. dakikada uzaktan bir şutla Oblak'ın kalesini tehdit etti, ancak kaleci topu kurtardı. İlk yarı, Atletico topun yüzde 55'ine sahip olmasına rağmen golsüz beraberlikle sona erdi.

Ancak ilk yarıya hakim olan denge, devre arasından sonra uzun sürmedi; maç, ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren belirgin biçimde değişmeye başladı.

Courtois'nın Baena'nın şutunu kurtarmasının ardından, kritik an Giuliano Simeone'nin Dean Huijsen'in müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yere düşmesiyle geldi.

Hakem penaltı noktasını gösterdi, ardından video teknolojisi pozisyonu incelemek için devreye girdi ve karar Huijsen'in kırmızı kart görmesine dönüştü. Böylece maçın tüm hesapları değişti.

Real Madrid, ikinci yarının büyük bölümünde Atletico'ya karşı 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı; bu da ev sahibi ekibe sayısal üstünlük ve hareket için daha geniş alanlar tanıdı.

Penaltıyı Grimaldo kullandı, Courtois topu kurtardı, ancak Atletico dönen topu değerlendirerek öne geçmeyi başardı.

Bu gol yalnızca skorda öne geçmek değildi; Real Madrid'in sayısal eksikliğe rağmen hücum etmek zorunda kaldığı bir anda geldi ve bu da Atletico'ya çıkış yapmak için daha fazla alan sundu.

Yalnızca 8 dakika sonra Atletico bu üstünlüğü değerlendirerek Giuliano Simeone'nin pasında Jonathan David ile düzenli bir hücum sonrası ikinci golü ekledi. Böylece Real Madrid'in işi daha da zorlaştı; özellikle takım, o ana kadar Oblak'ın kalesini sürekli tehdit edecek yeterli hücum gücünü gösterememişti.

Mourinho, Real Madrid'i maça döndürmek için yedek kulübesinden müdahale etmeye çalıştı, ancak değişiklikler hücum görüntüsünü yeterince değiştiremedi.

Bellingham ve Mbappe tehlikeden uzak kaldı; Atletico ise sayısal üstünlüğünden ve skordaki önceliğinden yararlanarak maçı yönetmede daha rahat bir hale geldi.

Diğer tarafta ise Courtois, Real Madrid'in maçta kalmasının en önemli nedenlerinden biriydi; Cuti Romero'nun kafa vuruşunu kurtardı, ardından takımın savunması Atletico'nun bir başka denemesinin önüne geçti.

79. dakikada Yan Diomande, Oblak ile karşı karşıya kaldıktan sonra skoru artırma fırsatını harcadı, ancak kaleci onun şutunu kurtarmayı başardı.

Sona yaklaşılırken Antonio Rüdiger, 89. dakikada Bernardo Silva'nın kullandığı serbest vuruşta yükselerek topu ağlara göndermesiyle farkı azaltan golü kaydetti ve Real Madrid'e umudu geri getirdi. Bu gol, özellikle Real Madrid'in beraberlik arayışıyla tüm hatlarıyla öne çıkmasıyla son dakikalara yeniden gerginlik taşıdı.

Ancak Atletico son baskıyı yönetti ve bitiş düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu. Böylece kendi sahasında Real Madrid karşısındaki üstünlüğünü tekrarladı ve derbiden, ikinci sıradaki konumunu pekiştiren üç puanla ayrıldı.