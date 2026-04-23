Büyük haber: Dennis te Kloese, 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'dan ayrılıyor

Algemeen Dagblad gazetesi Perşembe günü, Dennis te Kloese'nin 1 Temmuz itibarıyla Feyenoord'dan ayrılacağını bildirdi. Kulüp içinde teknik politikadan da sorumlu olan genel müdür, yeni bir meydan okuma arayışına girmeyi tercih etti.

51 yaşındaki yönetici ve Feyenoord Denetim Kurulu, karşılıklı görüşmelerin ardından, 4,5 yılın ardından her iki taraf için de farklı yollara yönelmenin en iyisi olduğu sonucuna vardılar.

Feyenoord, 2021 yılının sonunda Te Kloese'yi genel müdür olarak atamış ve kulübü daha da profesyonelleştirme görevini vermişti.

Teknik direktör Frank Arnesen'in ayrılmasının ardından Te Kloese, teknik direktörlük görevini de üstlendi. Son transfer dönemlerindeki çeşitli gelişmeler, Robin van Persie'nin atanması ve bu sezonki düşük sonuçlar nedeniyle, Te Kloese üzerindeki dış baskı arttı.

Feyenoord, çok zor bir görevle karşı karşıya. Te Kloese'nin ayrılmasıyla birlikte Rotterdammers, hem genel müdürlük hem de teknik direktörlük pozisyonları için uygun adaylar aramak zorunda kaldı.

Feyenoord daha önce Kees van Wonderen ile teknik direktörlük görevi hakkında görüşmüştü, ancak Van Persie ile görüş ayrılığı nedeniyle bu görüşme sonuçsuz kalmıştı.

Monterrey

Perşembe sabahı Marca, Te Kloese'yi Meksikalı kulüp Monterrey ile ilişkilendirdi. Kendisi bu söylentiye hemen yanıt verdi.

Yönetici, somut bir gelişme olmadığını kesin bir dille yalanladı. Te Kloese, ESPN'e verdiği demeçte, "Feyenoord'a ve sezonu iyi bir şekilde tamamlamaya odaklanıyorum, ortada hiçbir şey yok ve olması gerektiği gibi kulübe odaklanıyorum" dedi.