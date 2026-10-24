



Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şu sıralar neredeyse tüm gündem, Cristiano Ronaldo'nun büyük hedefine ne zaman ulaşıp kariyerindeki 1000. golünü atacağı sorusu etrafında dönüyor. Al-Nassr'ın cuma günü Al-Faisaly karşısında aldığı 3-1'lik son galibiyette 41 yaşındaki yıldız, resmî olarak bu hedefe bir adım daha yaklaştı. Vatandaşı Joao Felix'in serbest vuruştan yaptığı isabetli ortada en yükseğe çıkan Ronaldo, 49. dakikada topu ağlara göndererek skoru o an için 2-0'a getirdi.

Golden hemen sonra CR7, kendine özgü "Siu" sevincini yaptı ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Peki golü gerçekten Ronaldo mu attı? Bundan şüphe etmek için nedenler var. Suudi Arabistan liginin sosyal medyada da paylaştığı pozisyon defalarca izlense bile topun Ronaldo'nun kafasına değip değmediği kesin olarak anlaşılamıyor. Değmiş olsa bile topun yönünü belirleyen hamleyi savunmacı Andrei Girotto yapmış gibi görünüyor.

Ama siz karar verin:





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Önde gelen istatistik sağlayıcısı Opta, ligden farklı olarak pozisyonu savunmacının kendi kalesine attığı gol olarak değerlendirdi. Sosyal medyadaki çok sayıda taraftar da Portekizli yıldızın 982. kariyer golü olduğu düşünülen golü Ronaldo'nun değil, Girotto'nun attığı görüşündeydi. Ancak maç raporunda gol Ronaldo'nun adına yazıldı. Dolayısıyla gol resmî olarak ona ait.

Yeşil sahanın dışındaki çalkantılar

982. golüyle ilgili tartışma, Ronaldo'nun kariyerinde zaten çalkantılı bir döneme denk geliyor. Millî maç arasında, yedek kulübesine çekilmesinin ve teknik direktör Jorge Jesus ile tartışmasının ardından kaptan, Portekiz millî takımından ayrıldı. Ronaldo, Jesus'un yapılan anlaşmalara uymadığını iddia ediyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) tepkisi gecikmedi ancak şaşırtıcı derecede hafif kaldı. Süperstarın ödemesi gereken tutar 255 avro. Disiplin yönetmeliğini ihlal ettiği için verilen bu ceza, Suudi Arabistan'daki astronomik maaşı göz önüne alındığında daha çok sembolik nitelikte.

Eleştirmenler, bu yaptırımı neredeyse tamamı millî maç oynanmayan döneme denk gelen 30 günlük men cezasıyla birlikte "gülünç" olarak nitelendirdi. Ronaldo daha önce davranışı için özür dilemişti.



