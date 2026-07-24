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Büyük gelişme: Muhammed Salah'ın menajeri Beşiktaş'ın şartını kabul etti

Transfers
M. Salah
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun, Türk liginin eşiğinde

Türk basınında yer alan haberler, Beşiktaş'ın Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah ile yürüttüğü görüşmelerde kritik bir gelişmeyi ortaya koydu.

Daha önceki haberler, transferin Muhammed Salah'ın menajerinin 7,5 milyon euroluk komisyon talep etmesi nedeniyle tıkandığına işaret etmiş, bu durum iki taraf arasındaki görüşmelerin yavaşlamasına yol açmıştı.

Güvenilir Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun "X" platformundaki hesabından aktardığına göre, Muhammed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, 7,5 milyon euro olan komisyon bedeline ilişkin taleplerini düşürdü.

Sabuncuoğlu, bu sayede rakamın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklif ettiği rakama önemli ölçüde yaklaştığını ve bu adımın iki tarafı nihai bir anlaşmaya yaklaştırdığını belirtti.

Beşiktaş, resmen açıklanması halinde Türkiye Ligi tarihinin en dikkat çekici transferi olması beklenen bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde sonuçlandırmak için görüşmelerini yoğunlaştırmayı sürdürüyor.

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Bu gelişme, Türk kulübünün yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasında haftalardır süren temasların ardından geldi. Beşiktaş, yeni sezonda takımın kadrosunu güçlendirmek için Salah ile anlaşmayı önceliklerinin başına koyuyor.

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