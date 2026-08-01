Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly, yeni sezon hazırlık döneminde takıma katıldığından bu yana "El Zaim" taraftarlarının alışkın olduğu görüntüden tamamen uzak bir performans sergileyerek yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi ve kulübü hassas bir dönemde karmaşık bir teknik krizle karşı karşıya bıraktı.

Koulibaly, geçen sezonun son haftalarında uyluk bölgesinde bir sakatlık yaşamış, ardından Senegal Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda sahalara dönmüştü. Ancak dönüşünden bu yana sergilediği performans, hem fiziksel hem de teknik açıdan birçok soru işaretine yol açtı.

Zamanlama krizi

Al Hilal açısından sorun yalnızca Senegalli savunmacının performansındaki düşüşte değil, aynı zamanda yeni sezonun başlamasına kalan sürenin darlığında yatıyor. Zira onu gözden çıkarıp ardından transfer döneminin kalan günlerinde aynı kalitede yabancı bir savunmacıyla anlaşmak son derece güç bir hale geldi.

Zira uluslararası düzeyde bir stoperle anlaşmak; müzakere, sağlık kontrollerinin yapılması ve ardından oyuncuya takımla uyum sağlaması için fırsat tanınması gibi zaman gerektiren süreçlere ihtiyaç duyuyor. Resmi müsabakaların yaklaştığı bu dönemde Al Hilal'in bunları bekleme lüksü ise bulunmuyor.

Inzaghi zorlu bir sınavla karşı karşıya

Durum, savunma hattını yönetmesi için Koulibaly'nin tecrübesine bel bağlayan İtalyan Simone Inzaghi açısından daha da karmaşık bir hal alıyor. Ancak Senegalli oyuncunun mevcut performansı, teknik direktörü gerek savunma düzenini yeniden kurgulayarak gerekse başka oyunculara fırsat vererek hızlı çözümler aramaya zorluyor.

Aynı zamanda yerli alternatifler, Al Hilal'in güçlü yerel ve kıtasal müsabakalar bekleyen bir sezonda bu sorumluluğu üstlenmek için yeterli görünmüyor. Bu da Koulibaly'nin mevcut performansıyla devam etmesini kulüp içinde gerçek bir endişe kaynağı haline getiriyor.

Sonuç olarak Al Hilal, sezon başlangıcıyla birlikte Koulibaly'nin performansını kademeli olarak geri kazanmasına bel bağlamak zorunda kalabilir; çünkü onu değiştirme seçeneği her zamankinden daha karmaşık bir hale geldi.

Senegalli savunmacı eski parlaklığını hızla geri kazanamazsa, "El Zaim" kendisini sezon başlamadan önce en zorlu savunma krizlerinden biriyle karşı karşıya bulabilir.