"Büyük engeller ve sahte belgeler": Hukuk uzmanı, Manchester City'nin temyiz hayalini yıktı

Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında mali kuralları ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalardan, sponsorluk anlaşmalarını 830 milyon sterlinlik hayali bir meblağla şişirmek amacıyla "göstermelik sözleşmeler" oluşturarak suçlu bulunması ve İngiliz futbolunun temellerini sarsan tarihi kararın ardından, mavili kulüp kendisini İngiltere'nin önde gelen avukatlarının "imkânsız" olarak nitelendirdiği bir görevin karşısında buluyor.

City, "suçlamalardan masum olduğunu" ve kararın "hukuki, ilkesel ve fiili açıdan açık esaslı hatalar içerdiğine" dair "çürütülemez kanıtlara" sahip olduğunu vurgulamasına rağmen, hukuk uzmanları temyiz yolunun engellerle dolu olduğunu teyit ediyor.

Temyiz kolay bir can simidi değil

"BBC Sport" kanalına yaptığı çarpıcı hukuki analizde, Londra Dava Avukatları Derneği (LSLA) üyesi ve Penningtons Manches Cooper şirketinin ortağı James Severn, temyizin "kararı iptal etmek için yeni bir kurul oluşturma fırsatından ibaret olmadığını" belirtti.

Severn, katı hukuki kuralı şöyle açıkladı: "Manchester City'nin, komitenin kararını esastan etkileyen, hukukta, ilkede veya olguda esaslı bir hatayı ya da ciddi bir usul adaletsizliğini ortaya koyması gerekecek. Temyiz kurulunun temyizi kabul etme veya reddetme, ya da kararı değiştirme konusunda geniş yetkileri var; ancak kulübün, mevcut kanıtların yanlış yorumlandığını kanıtlaması gerekiyor."

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Abu Dabi hükümeti kartı: iki ucu keskin bir kılıç

City'nin temyizdeki savunması temel bir noktada şekilleniyor: ödemelerin, sponsor şirketlerde hissedar konumunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından yapıldığı ve dolayısıyla sponsorluk tutarlarının meşru olduğu, bu paraları kulüp sahiplerinin eklemediği.

Ancak bu argüman büyük bir engele çarpıyor: kulübün başlıca sponsorlarından biri ve davanın merkezinde yer alan Etihad Airways, daha önce 2015 yılında New York'ta yürütülen bir Amerikan soruşturması kapsamındaki mahkeme belgelerinde, Abu Dabi hükümetinin kulübe yaptığı sponsorluk karşılığında ödeme yapmadığını açıklamıştı.

City ise bunun davanın bütün bağlamını yansıtmadığı ve hükümet belgelerinin kendi pozisyonunu tümüyle desteklediği konusunda ısrarcı. Severn bu noktada şöyle yorumluyor: "Banka hesap dökümleri, hükümet kayıtları ve o döneme ait ödeme belgeleri, paranın kulüp sahiplerinden değil Abu Dabi hükümetinden geldiğini gösteren net bir denetim izi ortaya koyarsa güçlü kanıt teşkil edebilir. Bununla birlikte, bu kanıtlar komiteye zaten sunulmuşsa ve komite buna rağmen düzenlemelerin göstermelik olduğu sonucuna varmışsa, kulüp bu sonucun esastan hatalı olduğunu kanıtlamakta çok büyük zorluk yaşayacak."

Etihad Airways'in açıklaması yeterli değil

City'nin temyiz başvurusu teyit edilmeden önce Etihad Airways'in bir açıklama yayımlamasıyla işler daha da karmaşık hale geldi. Şirket açıklamasında, kendisine "Premier Lig tarafından kendisini temsil etme ya da ilgili bilgileri sunma" fırsatının hiçbir zaman verilmediğini söyledi.

Severn buna kararlı bir şekilde yanıt verdi: "Etihad Airways'in şikâyeti, tek başına, bir usul kusurunun varlığını kanıtlamıyor. Etihad Airways davalı taraf değildi ve bağımsız bir katılım hakkına sahip olması pek olası değil; bu tür kanıtları elde etmek ve sunmak ise muhtemelen her iki tarafın da elindeydi."

"Kaos ve gürültü" planı

City'nin savunmasının temel bir bölümü, komitenin "Football Leaks" tarafından sızdırılan e-postalara aşırı ölçüde dayanmasına itiraz etmek olacak.

Severn şöyle dedi: "City, komitenin e-postaları esastan yanlış anladığını ya da doğru bağlamına oturtmadığını kanıtlayabilirse, bu olguda esaslı bir hata düzeyine yükselebilir. Ancak City'nin zorluğu şu ki, komite tanıklardan ve belgelerden geniş kapsamlı kanıtlar dinledi ve buna rağmen hayali düzenlemeler ile gizlenmiş finansman konusunda ciddi sonuçlara ulaştı."

Liverpool Üniversitesi'nde futbol finansı profesörü olan Kieran Maguire ise daha sert konuştu; komitenin "belgelerin suça uydurulmak üzere tahrif edildiğini" tespit ettiğini ve mutlaka "City'nin sunduğu kanıtların ve tanıkların güvenilirliğinin zayıf olduğu" sonucuna varmış olacağını söyledi.

Maguire, hayatta kalmak için dar bir yol bulunduğuna inanmakla birlikte, bunun "kaotik ve gürültülü" olarak nitelendirdiği bir yaklaşımla, yani kanıtlara odaklanmak yerine komitenin kendi usullerine ilişkin her şeyi sorgulamaya çalışmakla mümkün olacağını düşünüyor; buna komite üyelerinin City değil, Premier Lig takımları tarafından seçilmiş olması da dahil.

Komitedeki emekli kıdemli yargıçların "meslek yaşamlarını karmaşık olguları yorumlamakla geçirdiğini" vurgulayan Severn, "City'nin temyizi kazanma şansını güvenilir biçimde değerlendirmek imkânsız, ancak bu kolay olmayacak" sözleriyle noktayı koydu.

Premier Lig yönetmelikleri temyizin 12 hafta içinde, yani Noel gecesine kadar görüşülmesini öngörse de, Severn "işlemlerin boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında nihai sonuç bir süre boyunca bilinmeyebilir" uyarısında bulundu.



