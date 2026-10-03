Medya raporları, Körfez 27 Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ile Katar arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde seyirci katılımına ilişkin yeni sürprizleri ortaya çıkardı; maç biletlerini almak isteyen taraftarların zorluklarla karşılaştığı konuşuluyor.

Suudi "El Arabiya" kanalının aktardığına göre, Suudi Arabistan ve Katar karşılaşmasının biletlerine olan talep şimdiye kadar zayıf olarak nitelendirildi; ödeme aşamasında taraftarların karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle bazı seyircilerin bilet satın alma işlemini tamamlaması zorlaştı.

Kanal, teknik sorunların özellikle ödeme aşamasında ortaya çıktığını ve bunun taraftarların maçı tribünlerden izleme isteğine rağmen bilet rezervasyon işlemini etkilediğini, özellikle de bu maçın turnuvanın en önemli karşılaşmalarından biri olması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda El Arabiya, Suudi taraftarlara 16 bin 600 ücretsiz biletin dağıtıldığını ortaya çıkardı; bu adım, Suudi Arabistan taraftarlarının tribünlerdeki varlığını artırmayı ve Katar karşısında oynanacak merakla beklenen maçta milli takımı desteklemeyi amaçlıyor.

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Kaynak, Katar Futbol Federasyonu'nun Cidde'de bulunan Katarlı taraftarlara dağıtmak üzere 700 bilet satın aldığını, bunun da Suudi Arabistan karşısındaki yarı final maçında Katar Millî Takımı'na destek olacak bir seyirci varlığı sağlamayı amaçladığını ekledi.

Taraftarlar, Suudi Arabistan ve Katar karşılaşmasını istisnai bir atmosfer içinde bekliyor; iki milli takım da Körfez 27 Kupası finaline yükselme biletini kapmaya çalışırken, seyirci katılımı meselesi başlama düdüğü öncesinde büyük ilgi gören konulardan biri olmaya devam ediyor.