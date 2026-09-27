Nevaf el-Ukaydi'nin sakatlığı, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Körfez Kupası 27'ye başlangıcında yalnızca sıradan bir ayrıntı değildi; ek tıbbi tetkiklerin dirsek ve el ekleminde hafif bir yırtık bulunduğunu ortaya koymasının ardından, kaleci yeni bir tedavi ve rehabilitasyon dönemiyle karşı karşıya kaldı ve aynı zamanda önümüzdeki dönemde Nasr ile millî takımın seçenekleri hakkında bir dizi soruyu gündeme getirdi.

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Sakatlık bölgesindeki şişliğin gerilemesinin ardından pazar günü yapılan tetkikler, el-Ukaydi'nin durumu hakkında daha kesin ayrıntılar ortaya koydu. İlk tetkikler, oyuncunun sağ dirseğinde bir sakatlık yaşadığını doğrulamıştı; bu sakatlık, cuma günü Cidde'deki Suudi Arabistan Millî Takımı kampından ayrılmak zorunda kalmasına neden olmuştu.

"Er-Riyadiyye"nin aktardığına göre, sakatlık yaklaşık beş haftalık tedavi ve rehabilitasyon gerektiriyor.

Sakatlık, Kuveyt karşılaşmasının 78. dakikasına dayanıyor. El-Ukaydi, bir serbest vuruşun ardından gelen ortayı uzaklaştırmaya çalışırken sakatlandı ve sahayı terk etti. Görüntü başlangıçta uzun bir yokluk izlenimi vermese de, sonraki tetkikler hafif bir yırtığı ortaya çıkardı ve sakatlık, maç sırasındaki zorunlu bir çıkıştan öte, teknik ve tıbbi ekiplerin hesaplarında etkili bir yokluk dönemine dönüştü.

El-Ukaydi'nin yokluğunun etkisi tedavi süresiyle sınırlı kalmıyor; zira dikkatler şimdi rehabilitasyon programındaki bir sonraki adıma çevrilmiş durumda ve tedavi ile rehabilitasyonu tamamlaması için kendisini Suudi Arabistan dışına gönderme yönünde bir eğilim bulunuyor.

Görevi üstlenecek ülke ve doktor, Nasr ile Suudi Arabistan Millî Takımı'nın tıbbi ekipleri arasındaki koordinasyon ve mutabakatın ardından belirlenecek; bu adım, kalecinin dönüşü için en uygun programa ulaşmanın önemini yansıtıyor.

El-Ukaydi'nin yokluğu, Nasr ile Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kaleci mevkiinde en fazla istikrara ihtiyaç duyduğu bir dönemde gündeme geliyor; özellikle de kalecinin her iki takımın hesaplarının bir parçası hâline gelmiş olması, önümüzdeki beş haftalık süreci, mevcut seçeneklerin şeklini ve alternatiflerin bu yokluğu, durum daha büyük bir krize dönüşmeden ne ölçüde idare edebileceğini belirlemede önemli bir aşama hâline getiriyor.

Bir topu uzaklaştırma çabasıyla başlayıp haftalarca rehabilitasyon gerektiren bir yırtıkla sonuçlanan bir sakatlığın ardından, Nevaf el-Ukaydi şimdi başlığı hızlı dönüş yerine hazır olma durumunu yeniden kazanmak olan farklı bir aşamaya giriyor. Önümüzdeki günlerde alınacak tıbbi karar, rehabilitasyon yerinin ve programı denetleyecek doktorun seçimi, kalecinin dönüş yolunun temel bir parçası olacak; Nasr ile Suudi Arabistan Millî Takımı ise bu sürecin hesaplarına mümkün olan en az etkiyle tamamlanmasını bekliyor.