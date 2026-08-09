Büyük darbe: İttihad, yıldız oyuncusunun ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıkladı

İttihad Kulübü bugün pazar günü, önde gelen oyuncularından birinin ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıkladı.

İttihad, resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Futbol A takımı oyuncusu Roger Fernández'in dün antrenman seansı sırasında maruz kaldığı sakatlığın ardından Uluslararası Tıp Merkezi'nde geçirdiği tıbbi tetkikler, sol dizinde ön çapraz bağ kopması olduğunu ortaya koydu."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübün tıbbi ekibi şu anda, oyuncunun önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat edilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamlamak üzere çalışıyor; bu, sahalara dönüşü için hazırlanan tıbbi plana göre tedavi ve rehabilitasyon programına başlaması için bir ön adım niteliğinde."

Böylece Roger Fernández, İttihad ile yeni sezonun büyük bölümünde forma giyemeyecek.

İttihad, Roger Fernández'i geçen yaz Sporting Braga'dan, temel bedel olarak 32 milyon euro ve buna ek olarak takım başarıları ve kupalara bağlı primler olarak 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

