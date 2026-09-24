Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kuveyt karşısında aldığı zorlu galibiyetin yankıları maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi; zira karşılaşmanın en dikkat çeken sahnelerinden biri, "Yeşiller" kampında yeni bir endişe kapısı araladı. Öyle ki, Georgios Donis'in Körfez 27 turnuvası boyunca hesaplarını değiştirebilecek önemli bir kararın beklendiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik ve sağlık ekibi, Kuveyt karşılaşması sırasında sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan kaleci Nevaf el-Ukaydi'ye yapılan tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Sakatlığın ciddiyetinin ve oyuncunun turnuvanın kalan maçlarında milli takımla devam edip edemeyeceğinin belirlenmesi bekleniyor.

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Suudi muhabir Nevaf el-Ukayl'e göre, el-Ukaydi'nin Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosunda kalması ya da Körfez 27'den çıkarılması yönündeki nihai kararın, sakatlığın niteliği ve kalecinin "Yeşiller" ile katılımını sürdürebilme yetisi üzerindeki etkisi daha net biçimde teyit edildikten sonra bugün alınması planlanıyor.

Donis maçın ardından, el-Ukaydi'nin sakatlığının kafada değil, el ve dirsekte olduğunu belirtmiş, sakatlığın ciddiyetini ilerleyen saatlerin ortaya koyacağını vurgulamıştı.

Tetkiklerin el-Ukaydi'nin turnuvayı tamamlayamayacağını ortaya koyması hâlinde, Donis onun yerini doldurmak üzere Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuna yedek bir kaleci çağırmak zorunda kalacak. Yeni oyuncu, turnuvanın kural ve sistemine uygun şekilde kadroya kaydedilecek ve böylece sakatlık, müsabakalar başladıktan sonra kadro unsurlarından birinin değişmesinin sebebi olacak.

Bu gelişme, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez 27'deki yoluna devam etmeye hazırlandığı bir dönemde geldi. Yeşiller turnuvaya Kuveyt'i tek golle mağlup ederek başlamış, bu karşılaşmada Donis sakatlanan el-Ukaydi'nin yerine Muhammed el-Uveys'i oyuna almak zorunda kalmıştı.

"Yeşiller", yaklaşan maça hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.00'da İnma Stadyumu'nun yedek sahasında kapalı bir antrenman gerçekleştirecek. Bu arada el-Ukaydi'nin durumu ve turnuvaya devam mı edeceği yoksa kadrodan mı çıkarılacağı büyük bir merakla bekleniyor. Teknik ekibin, tıbbi tetkiklerin sonuçları ortaya çıktıktan sonra karara bağlamayı beklediği dosya da bu.