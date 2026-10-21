Paris Saint-Germain'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı heyecan dolu galibiyete (4-2) rağmen, Fransız kulübü Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın sakatlığının teşhisini büyük bir endişeyle bekliyor.

Kvaratskhelia, Barcelona oyuncusu Xavi Espart ile girdiği sert bir çarpışmanın ardından Parc des Princes sahasından sakatlanarak çıktı. "Foot Mercato" ağının aktardığına göre bu durum, oyuncunun ön çapraz bağ yırtığı yaşamış olabileceğine dair ciddi endişelere yol açıyor.

Parisli kanat oyuncusu, dizinden sakatlanarak anında yere yığıldı. Görüntüler büyük endişe yarattı; zira 59. dakikada oyundan alınan Gürcü oyuncu şiddetli acı çekiyor, hatta ayağını yere basamıyordu.

İlk raporlar iç açıcı değildi. "Foot Mercato", "L'Equipe" gazetesine dayandırdığı haberinde, maçtan sonra yapılan ilk tetkiklerin oyuncunun yakın çevresinde ciddi endişelere yol açtığını, hatta artık dizindeki ön çapraz bağda bir yırtıktan korktuklarını aktardı.

Gürcü milli oyuncunun yakın çevresinden birçok kişi salı akşamı bu senaryoya ilişkin kaygılarını dile getirdi. Ancak henüz kesin bir teşhise ulaşılmış değil ve Paris Saint-Germain yönetimi herhangi bir açıklama yapmadan önce daha fazla tetkikin sonuçlarını beklemeyi tercih ediyor.

Kvaratskhelia'nın, sakatlığının mahiyetini kesin olarak belirlemek ve muhtemel sahalardan uzak kalma süresini tespit etmek için bugün çarşamba günü MR çekimine gireceği bildirildi.

Ön çapraz bağ yırtığının doğrulanması halinde, teknik direktör Luis Enrique ve takımı için sonuçlar ağır olacak; zira bu sakatlık Kvaratskhelia'yı sahalardan aylarca uzak tutacak ve sezonun geri kalanına katılımını ciddi şekilde tehlikeye atacak.



