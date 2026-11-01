İttihad, Kolombiyalı oyuncusu Richard Rios'un sakatlığının niteliğinin açıklanmasının ardından yeni bir darbe aldı. Ayak bileği bağlarında sakatlık yaşayan oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreye ilişkin endişeler, özellikle takımın önümüzdeki dönemde önemli maçlar bulunması nedeniyle arttı.

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Kulüp resmi açıklamasında, Rios'un geçirdiği tıbbi muayenelerin ayak bileğindeki peroneal bağda sakatlık tespit ettiğini ve belirlenen tıbbi programa göre tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındığını belirtti. Ancak açıklamada sakatlığın derecesi veya oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belirtilmedi.

Kolombiyalı orta saha oyuncusunun sahalardan uzak kalacağı süre, sakatlığın şiddetine bağlı. Peroneal bağdaki birinci derece sakatlıklarda iyileşme süresi genellikle iki ila üç hafta arasında değişirken, ikinci derece sakatlıklarda bu süre, hasarın derecesine ve oyuncunun tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak altı ila sekiz haftaya kadar uzayabiliyor.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

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Dolayısıyla Rios'un takımla birlikte antrenmanlara dönüş tarihinin belirlenmesi, muayene sonuçlarına ve durumunun tıbbi değerlendirmesine bağlı kalıyor. Özellikle İttihad'ın sakatlığın birinci mi yoksa ikinci derece mi olduğunu henüz açıklamamış olması, oyuncunun kesin olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda konuşmayı erken kılıyor.

Rios'un sakatlığı, İttihad için zor bir dönemde geldi. Takım, orta saha hattındaki unsurlarından birini kaybetmiş oldu. Bu durum, teknik heyeti önümüzdeki maçlarda seçeneklerini yeniden düzenlemeye ve oyuncunun yokluğunu telafi etmeye zorluyor; üstelik karşılaşmaların niteliği ve fikstür baskısı da hesaba katıldığında.

Al-Ameed taraftarları, sakatlığın sınırlı olması ve oyuncunun sahalardan uzak kalacağı sürenin uzamaması umuduyla rehabilitasyon döneminde oyuncunun durumundaki gelişmeleri takip ediyor; bu arada kulüpten sakatlığın derecesini ve Rios'un sahalara dönüşü için beklenen süreyi açıklayan resmi bir güncelleme bekleniyor.