Ajax, Roony Bardghji transferinin üzerini çizebilir. Barcelona'nın İsveçli kanat oyuncusu, Mika Godts'un olası ayrılığını telafi etmek için hayal edilen adaydı, ancak ön çapraz bağlarını yırttı.

Bunu birçok uluslararası medya kuruluşu bildiriyor. Pazartesi günü antrenmanda işler tamamen ters gitti ve 20 yaşındaki hücum oyuncusu sahayı gözyaşları içinde terk etti. İddialara göre altı ila yedi ay sahalardan uzak kalacak.

Bu, her şeyden önce Bardghji için bir darbe, ama aynı zamanda Barcelona'dan İsveçliyi kadrosuna katmak isteyen Ajax için de öyle. Fabrizio Romano da “Daha fazla süre alabilmek için kiralık olarak ayrılmak üzere olan Bardghji için korkunç haber” sözleriyle bunu doğruladı.

Teknik direktör Jordi Cruijff'un dikkati şimdi tamamen Noa Lang'a kayabilir. Kanat oyuncusunun Napoli'den ayrılmasına izin veriliyor ve Ajax yönetimiyle ilk görüşmeleri şimdiden yaptığı öne sürülüyor. Lang'ın Amsterdam'a dönmeyi çok istediği belirtiliyor.

Bu transferi mümkün kılmak için önce Godts'un satılması gerekecek. Belçikalı oyuncu kendisi de Paris Saint-Germain'e gitmeyi çok istiyor, ancak doğru rakam hâlâ teklif edilmedi. Bu nedenle Cruijff geri adım atmıyor.

Bu arada Godts'un ayrılığı yalnızca Lang'ın önünü açmıyor. Ajax, iki yeni hücum oyuncusu arayışına girecek. Teknik direktör Míchel Sánchez, PEC Zwolle karşısında 0-2 kazanılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bunu doğruladı.

İspanyol teknik adam, “Mika ayrılırsa, derinlik katacak iki oyuncuya ihtiyacımız var. Steven (Berghuis, ed.) savunma arkasına koşu atan bir oyuncu değil. Mika giderse, bunu yapabilen iki oyuncu transfer etmeliyiz” dedi.