Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, bugün pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında ülkesinin milli takımıyla Portekiz karşısında oynarken sakatlanınca takımının taraftarlarını ve teknik direktörü Enzo Maresca'yı endişelendirdi.

Maç, Portekiz'in Norveç karşısında 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi ve teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi turnuvanın çeyrek final turuna yükselmeyi garantiledi. Norveç milli takımı ise müsabakadaki yolculuğunda yeni bir yenilgi alarak grup sıralamasının sonunda 3 puanla kaldı.

Endişe yaratan an 67. dakikada yaşandı. Haaland maç sırasında rahatsızlık hissetti ve ardından sahadan çıkmak istedi. Norveç milli takımının teknik ekibi de onu oyundan alıp yerine Jorgen Strand Larsen'i oyuna sürmeye karar verdi.

Haaland'ın maç bitmeden sahadan çıkması Manchester City taraftarları arasında endişeye yol açtı. Özellikle Norveçli forvet, takımın kadrosundaki en önemli hücum unsurlarından biri olduğundan ve olası sakatlık, İngiltere Ligi müsabakalarına dönüşten önce son derece hassas bir zamanda geldiğinden bu endişe daha da arttı.

Haaland'ın olası sakatlığı, milli ara döneminde Manchester City için kabusa dönüşen durumu daha da kötüleştiriyor. Takım, Premier Lig'in altıncı haftası kapsamında gelecek pazar günü oynanacak merakla beklenen Liverpool karşılaşmasından önce en önemli hücum silahlarından birini kaybetmekten korkuyor.

Enzo Maresca'nın takımı, İngiltere Premier Ligi tarafından kendisine yöneltilen 100'den fazla suçlamayla itham edildi ve Manchester City kulübü, suçsuz olduğunda ısrar edip itirazda bulunmasına rağmen kendisine verilecek cezayı öğrenmeyi bekliyor.

Manchester City, beklenen maça İngiltere Premier Ligi puan tablosunun zirvesinde eksiksiz bir puanla giriyor. İlk 5 haftada 15 puan toplarken, Liverpool 9 puanla altıncı sırada yer alıyor. Bu durum, iki takım için şampiyonanın zirvesi için verilen mücadelede karşılaşmaya büyük önem kazandırıyor.

Manchester City şimdi Haaland'ın maruz kaldığı sakatlığın boyutunu ve olası sahalardan uzak kalma süresini öğrenmeyi bekliyor. Teknik ekip ve taraftarlar, özellikle takımın sezonun bu erken aşamasında gol kralını kaybetme lüksü bulunmadığından, Norveçli forvetin Liverpool savaşına katılım durumunu öğrenmek için beklemede.