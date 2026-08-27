Büyük çıkmaz: Karagümrük iflasını ilan etme tehlikesiyle karşı karşıya

Liverpool'un eski yıldızı İngiliz Jamie Carragher, ödenmemiş bir vergi borcu nedeniyle iflas ilan etme tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi dün çarşamba günü Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye bir dilekçe sundu.

İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi sözcüsü, "Daily Mail Sport" gazetesine şu açıklamayı yaptı: "Vergi borcu bulunan müşterilerle ilişkilerimizde destekleyici bir yaklaşım benimsiyoruz ve bizimle iş birliği yapanların borçlarından kurtulmalarına yardımcı olmak için, taksitlendirme planları sunmak gibi elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İflas talebine ise yalnızca son çare olarak başvuruyoruz."

Carragher halihazırda Sky Sports kanalında İngiltere Premier Lig'de ve Amerikan CBS Sports ağında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düzenli bir spor yorumcusu olarak görev yapıyor. Ayrıca Gary Neville'e ait medya şirketi The Overlap tarafından yönetilen Stick to Football podcast'inin de düzenli bir konuğu.

Carragher, futbol kariyeri boyunca Liverpool forması giydi; 737 maçta forma giyerek yalnızca dört gol kaydetti.

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