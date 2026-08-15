Barcelona kulübü, İspanya Ligi'nin başlamasına yalnızca 10 gün ve yaz transfer döneminin kapanmasına 3 hafta kala gerçek bir santrfor krizi yaşıyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Katalan kulübü geçen ocak ayından bu yana tüm bahsini Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katmaya oynamış durumda. Atletico Madrid'in her yolu deneyerek oyuncuyu elinde tutma konusundaki ısrarı karşısında transferin başarısız olması halinde takım son derece karmaşık bir durumda kalacak; özellikle de Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e neredeyse resmileşen ayrılığı ve Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'a transferiyle birlikte.

Bu beklenmedik durum, teknik direktör Hansi Flick'in yaz öncesindeki beklentilerinin tam tersi yönünde gelişti. Flick, hücum hattına takviye yapılmasını istemişti ve spor direktörü Deco, Gordon ve Ademi transferlerini birer hızlı operasyonla bağlamış olsa da bu ikili geçen sezon birlikte 30'dan az gol kaydetti. Bu, Ferran Torres ve Robert Lewandowski'nin attığı 40 gole kıyasla düşük bir sayı; buna ek olarak, kiralık süresi uzatılmadan sona eren Marcus Rashford'un 14 golü de bulunuyor.

Flick'in esas ihtiyacı, 30'dan fazla gol atmayı garantileyecek bir forvet. Alternatif seçenekler olarak gündeme gelen isimler arasında, geçen yıl bu sayıya ulaşan tek forvet Benfica'nın Yunan oyuncusu Vangelis Pavlidis'ti; her ne kadar Portekiz Ligi büyük Avrupa liglerinin altında sınıflandırılsa da. Deco'nun dinamik oyun tarzı ve hareketliliğiyle beğenisini kazanan Gürcü Giorgi Mikautadze ise Villarreal formasıyla yalnızca 16 gol kaydetti.

Son yıllarda Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Arjantinli Lautaro Martinez, kaydettiği 27 golle bu orana yaklaştı; ancak uzmanlaşmış "Transfermarkt" sitesine göre 85 milyon euroluk yüksek piyasa değeri ve Inter Milan'ın satışını gündeme almaması, kadroya katılımını imkânsız kılıyor.

Aynı tablo, Mikel Oyarzabal için de geçerli. Geçen sezon Real Sociedad formasıyla 18, İspanya Milli Takımı formasıyla da 14 gol kaydederek Avrupa'nın elit kulüplerinde üretkenliğini kanıtlamış olmasına rağmen, duygusal nedenlerden ötürü transferi neredeyse imkânsız görünüyor.

Spor direktörü Deco, son üç sezonda gerçekleştirdiği stratejik transferler sayesinde büyük bir güven kredisine sahip. 2024-2025 sezonunda Dani Olmo'yu, 2025-2026 sezonunda Joan Garcia'yı ve transferi kesinleşmesi halinde 2026-2027 sezonu için Rodri'yi kadroya katarak A takımın ihtiyaçlarını mükemmel okuduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra Marcus Rashford ve Joao Cancelo gibi geçici transferlerde ve Wojciech Szczesny gibi acil çözümlerde de başarı sağladı.

Barcelona'nın spor direktörünün, aylardır gizlice hazırladığı yeni bir ustaca hamle yapması ihtimali de göz ardı edilemez. Her ne kadar kulübün açıkladığı resmi veriler Arjantinli Julian Alvarez'in Barça'nın bir numaralı hedefi olduğunu doğrulasa da, "Örümcek"in gelmemesi halinde bir olağanüstü hal ortaya çıkacak ve diğer kulüplerin talepleri artacak. Böylece Deco, Barcelona yönetimindeki görevine başladığından bu yana kuşkusuz en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya kalacak.