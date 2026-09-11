Real Madrid, savunma oyuncusu Raul Asencio'ya karşı, henüz takım kadrosuna geri dönmüş olmasına rağmen, kulübün itibarına zarar veren son hukuki sorunları nedeniyle kesin ve sert bir karar aldı.

Asencio, sakatlığından yeni toparlanmıştı ki Jose Mourinho onu önümüzdeki cumartesi Rayo Vallecano ile karşılaşacak takımın kadrosuna çağırmaya karar verdi. Bu, oyuncunun bu sezon aldığı ilk davetti ve sportif açıdan geri dönüşünün kapısını aralıyordu.

Ancak bu sportif kararın arkasında, kulüp sert bir disiplin işlemi başlatmıştı. İspanyol "Defensa Central" sitesine göre Real Madrid, oyuncuya önümüzdeki aylarda maaşından kesilecek ağır bir para cezası uygulamaya karar verdi.

İspanyol site şunu doğruladı: "Asencio, kendisine karşı açılan disiplin soruşturmasının ardından Real Madrid'den para cezasını fiilen aldı. Miktar 100 bin euroya yakın."

Site ayrıca, Real Madrid yönetiminin yalnızca oyuncunun işlediği trafik ihlaline bakmadığını, esas olarak kulübün itibarına verilen büyük zararı da göz önünde bulundurduğunu ortaya koydu.

Cezanın ağırlaştırılmasındaki belirleyici etken ihlalin zamanlamasıydı; Asencio, gece yarısı arabasını kullanırken yakalanmıştı ve kulüp bunu profesyonel bir oyuncudan gelen sorumsuz bir davranış olarak değerlendirdi.

Bu kararla Real Madrid, İspanyol oyuncuya çifte ve net bir mesaj verdi. Sportif açıdan Mourinho ona hızlı bir şekilde geri dönme ve kendini kanıtlama fırsatı verdi; ancak iç düzeyde kulüp, kendi oyuncularından biri bile olsa, imajına zarar veren hiçbir davranışı hoş görmeyeceğini vurguladı.

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Asencio'nun artık güçlü bir şekilde rekabete geri dönmeye odaklanması gerekecek; zira yokluğunun ardından mevkisi için sert bir rekabetle karşı karşıya, buna ek olarak banka hesabında 100 bin euroluk bir açık bulunuyor.