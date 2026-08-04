Fildişi Sahili'nin genç oyuncusu Yan Diomande'nin Alman ekibi Leipzig'den Real Madrid'e transferi belirleyici aşamasına girdi. Başkent ekibi, transferi önümüzdeki saatler içinde tamamlamayı ve oyuncuyu, mevcut kulübünün Avusturya'daki kamp merkezine gitmeden önce sağlık kontrolünden geçirmeyi hedefliyor.

"Sky Sport Almanya" ağından Alman gazeteci Florian Plettenberg'in açıkladığı ve İspanyol "As" gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Real Madrid ile Leipzig arasındaki yeni müzakerelerde kayda değer bir ilerleme yaşanıyor ve Diomande'nin önümüzdeki saatler içinde başkent ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Avusturya'ya gidişten kaçınmak için zamana karşı yarış

Transferin tamamlanma zamanlaması Real Madrid için büyük önem taşıyor. Başkent ekibi, Diomande'yi en kısa sürede sağlık kontrolünden geçirmek ve oyuncunun Leipzig'in Avusturya'daki kamp merkezine gitmesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Zira bu durum transfer işlemlerini geciktirebilir ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarını sekteye uğratabilir.

İlgili tüm taraflar, uzun süredir beklenen bu transferi sonuçlandırmaya özen gösteriyor. Real Madrid, iki sezon boyunca kupa kazanamamasının ardından yönetimi nitelikli takviyeler aramaya yönelten bir tabloda, büyük potansiyele sahip bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Mourinho, Diomande'yi hemen istiyor

Dolaşan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Yan Diomande'nin İspanya'nın başkentine gelişini kesinleştirmek için belirleyici saatler geçiriyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyu takım antrenmanlarına derhal katmak ve yeni sezon başlamadan önce onu taktik sisteme entegre edecek yeterli zamanı sağlamak istiyor.

Real Madrid yönetimi, transferi resmen açıklamaya ve oyuncuyu taraftarlara tanıtmaya hazırlanmak amacıyla tüm hukuki ve idari işlemleri önümüzdeki saatler içinde tamamlamayı hedefliyor. Bu adım, başkent ekibinin Mourinho yönetimindeki ilk tam sezonunda hem yerel hem de kıtasal arenada hakimiyetini yeniden kurma umutlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.