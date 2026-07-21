Real Madrid, transfer döneminde ağır topların yer aldığı yeni bir transfer için harekete geçmeden önce net bir şart belirledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid yönetimi şu anda kadroya yeni isimler eklemeyi planlamıyor. Kulüp, önemli birkaç transferi zaten tamamlamış durumda ve mevcut önceliği, Portekizli teknik direktör José Mourinho yönetimindeki grubu değerlendirmek olarak belirledi.

Transfer dönemi, Kraliyet ekibinin kadrosunun Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ve Bernardo Silva ile güçlendirilmesine sahne olurken; Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos ve Fran García'nın ayrılığına da tanıklık etti.

İspanyol "Cope" ağı, Mourinho'nun önümüzdeki dönemde takımın çehresini belirlemek amacıyla oyuncularıyla bireysel görüşmeler yapmaya başladığını açıkladı. Özellikle kiralık olarak ayrılması muhtemel isimlerin bulunmasıyla birlikte, kadroda bazı değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Franco Mastantuono ve Raúl Asencio ikilisi, daha fazla oynama ve gelişme fırsatı elde etmek amacıyla takımdan geçici olarak ayrılabilecek en dikkat çekici oyuncular arasında yer alıyor. Öte yandan veriler, Gonzalo García'nın önümüzdeki sezon takımda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Transfer dosyasında ise Real Madrid'in adı, başta Michael Olise ve Rodri olmak üzere birçok yıldızla anıldı. Ancak kulüp yönetimi net bir kural koydu: Yeni herhangi bir transfer, öncelikle mevcut kadrodan bir oyuncunun ayrılmasına bağlı olacak.

Bu karar, Real Madrid'in soyunma odasındaki dengeyi koruma ve özellikle yaz boyunca tamamlanan takviyelerin ardından oyuncu sayısının şişmesini engelleme isteği doğrultusunda geliyor. Mourinho önderliğindeki teknik heyete de, transfer piyasasında ilave herhangi bir adım atmadan önce tüm unsurları değerlendirme fırsatı tanınıyor.