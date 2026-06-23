Büyük bir trajedi… Deschamps Dünya Kupası’ndan ayrılıyor ve Fransa’ya dönüyor

Fransa’nın bu sabah Salı günü Irak’ı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmesinin ardından, Fransız milli takımı son derece üzücü bir haber aldı.

Fransız Futbol Federasyonu bugün Salı günü, teknik direktör Didier Deschamps’ın annesinin vefat ettiğini duyurdu. Bu aile trajedisinden derinden etkilenen Fransız milli takım teknik direktörü, sevdiklerinin yanında olmak ve cenaze törenine katılmak üzere ABD’den ayrılıp Fransa’ya döndü.

"Foot Mercato" sitesine göre, Fransız Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, başkan Philippe Diallo ile karşılıklı anlaşma sonucu Didier Deschamps'ın, geri dönene kadar takımın yönetimini güvenilir yardımcısı G. Stéphane'ye devrettiğini belirtti.

Buna bağlı olarak, teknik direktör Cuma günü Norveç ile oynanacak ve 9. grubun liderini belirleyecek olan grup aşamasının son maçında yedek kulübesinde yer almayacak.

Federasyon açıklamasında ayrıca, tüm Fransız milli takımının bu kayıptan derinden etkilendiğini belirtti ve bu zor zamanda Didier Deschamps ile ailesine başsağlığı diledi.

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na Senegal'i 3-1 yenerek başlamış, ardından Irak'ı 3-0 mağlup ederek bir sonraki tura yükselmeyi garantilemişti.

Deschamps, Fransa Milli Takımı’nı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımış, ayrıca 2022 Dünya Kupası’nda finalde Arjantin’e penaltı atışlarında yenilmeden önce finale yükselmişti.