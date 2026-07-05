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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Büyük bir tartışma yarattı… FIFA, Fransa-Paraguay maçının hakemine “gayri resmi” bir ceza verdi

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
Paraguay
Fransa
ABD

Büyük eleştirilere maruz kaldı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dün akşam 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Fransa-Paraguay maçının hakemine sert bir tepki gösterdi.

Özbek hakem İlgiz Tantashov, dün 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay arasında oynanan ve Les Bleus'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta aldığı tartışmalı kararlar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Dünya çapındaki spor gazetelerinin çoğu, özellikle maçta çok sayıda sert müdahale yaşanması nedeniyle hakemliğin beklenen seviyenin çok altında olduğu konusunda hemfikir oldu.

Maçta Paraguaylı oyuncular tarafından 29 faul yapıldı, ancak hakem bunlardan sadece 13’ünü faul olarak değerlendirdi ve hiçbir kart göstermedi; bu durum, Paraguay milli takımı için Dünya Kupası’nda 28 yıldır eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirildi.

RMC Sport kanalından gelen son bilgilere göre, Özbek hakemin FIFA tarafından cezalandırılması beklenmiyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR

Bununla birlikte, 2026 Dünya Kupası’nda tekrar görev alması olası görünmüyor ve bu durum bir tür gayri resmi ceza olarak değerlendirilebilir.

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