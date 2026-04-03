Büyük bir talihsizlik: Eredivisie'de 18 maça çıkan Ajax'ın genç yeteneği ameliyat olmak zorunda

PEC Zwolle'nin forveti Jan Faberski, sosyal medya hesapları üzerinden dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiğini duyurdu. Ajax'tan kiralanan sol ayaklı oyuncu ameliyat olmak zorunda ve şimdilik sahalara dönemeyecek.

Faberski, geçen hafta Polonya Genç Milli Takımı ile Ermenistan Genç Milli Takımı arasında oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında (4-1) sakatlandı.


Instagram üzerinden bu kişisel dramaya ilişkin bir açıklama yaptı. “En sevdiğim şeyi bir süre yapamayacağımı yazmak zor ve acı verici. Ancak pozitif kalmaya devam ediyorum ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğimi biliyorum.”

"Ameliyat olacağım ve önümde uzun bir iyileşme süreci var. Bu zorluğa pozitif enerjiyle yaklaşıyorum ve bana destek olan insanlara minnettarım," diye bitirdi.

Faberski, bu sezon PEC Zwolle'ye kiralanmış durumda. Sezonun şu ana kadar büyük bir kısmında çoğunlukla yedek olarak sahaya çıktı. De Blauwvingers formasıyla iki asist yaptı. 18 VriendenLoterij Eredivisie maçında henüz gol atamadı.




