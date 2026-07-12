Büyük bir sürpriz… Suudi Futbol Federasyonu, Faslı yıldızın peşine düştü

Al-Ittihad Kulübü, önümüzdeki sezonun başlamasından önce takımı en iyi şekilde hazırlamak amacıyla, uluslararası deneyime sahip ve fark yaratma yeteneği olan bir oyuncuyla orta sahasını güçlendirmek için yaz transfer piyasasında yeni hamlelere başladı.

Türk basında yer alan haberlere göre, Suudi kulübü şu dönemde Fas futbolunun en önde gelen yıldızlarından birini transfer öncelikleri arasına aldı ve ilgili taraflar arasındaki görüşmelerin sonucunun ne olacağı merakla bekleniyor.

Türk “lue” kanalı, Al-Ittihad yönetiminin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak için Fenerbahçe’ye resmi bir teklif sunmaya hazırlandığını bildirdi.

Kanal, beklenen teklifin değerinin 20 milyon avro olduğunu da ekledi; bu adım, Al-Ittihad’ın devam eden transfer dönemi içinde anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki ciddiyetini yansıtıyor.

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Haberlerde, Amrabat’ın Roshen Ligi’ne transferinin, Fenerbahçe ve oyuncunun Suudi kulübünün sunduğu teklifi kabul etmesi halinde mümkün olacağına işaret edildi; müzakereler şu ana kadar henüz ilk aşamalarında.

Amrabat, son yıllarda Faslı orta saha oyuncuları arasında en öne çıkan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle 2022 Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla sergilediği performanslarla büyük dikkat çeken Amrabat, daha sonra profesyonel kariyerine Avrupa sahalarında devam etmişti.

Eğer Al-Ittihad bu transferi tamamlayabilirse, takım uluslararası ve Avrupa düzeyinde büyük deneyime sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Bu da, kulübün yeni sezonda hem yerel hem de kıtasal düzeyde rekabet edebilecek oyuncularla kadrosunu güçlendirme isteğiyle uyumludur.