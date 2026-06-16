Büyük bir sürpriz... Renard, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunus milli takımının başına geçti

Tunus Futbol Federasyonu, Sabri Lamouchi'nin yerine Fransız teknik direktör Hervé Renard'ı Tunus Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu. Bu hızlı adım, "Kartaca Kartalları"nın 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında İsveç milli takımı karşısında 5-1'lik skorla aldığı ağır yenilginin ardından atılan hızlı bir adım olarak geldi.

Bu karar, Tunus Futbol Federasyonu'nun Japonya ile oynanacak ve turnuvadaki geleceğini ve yoluna devam etme şansını büyük ölçüde belirleyecek olan kritik maç öncesinde milli takıma teknik istikrarı geri kazandırma çabalarının bir parçası olarak geldi.

Renard'ın bugün Salı günü Meksika'ya gelmesi bekleniyor. Burada, karmaşık görünen ve oyuncuların güvenini geri kazanmak ve yaklaşan kader maçı öncesinde rotayı düzeltmek için hızlı müdahale gerektiren bir görevin başlangıcında, Tunus milli takımının ilk antrenmanını doğrudan yönetecek.

Bu bağlamda, İngiliz yayın kuruluşu BBC ve İngiliz gazetesi The Guardian'da çalışan ünlü Fransız gazeteci Romain Molina, Fransız teknik direktörle yapılan sözleşme dosyasına ilişkin önemli ayrıntıları ortaya çıkardı ve anlaşmanın Tunus devletinin en üst düzey yetkililerinin doğrudan desteğiyle gerçekleştiğini doğruladı.

Molina, hesaplarından şunları yazdı: "Hervé Renard'ın gelmesi devletin en üst düzeyinde onaylandı. Karar, maaşını karşılamak için gerekli mali kaynakları temin eden Tunus Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan alındı ve finanse edildi; Tunus Futbol Federasyonu ise bu dosyanın yönetimini üstlenmedi."

Fransız "RMC Sport" kanalı ise, 57 yaşındaki Fransız teknik direktörün, İsveç'e yenildikten sonra Tunus Futbol Federasyonu Başkanı'nın yürüttüğü hızlı ve yoğun görüşmelerin ardından, 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar Tunus Milli Takımı'nı çalıştırmayı kabul ettiğini bildirdi.

Bu görev, Renard'ın Dünya Kupası finallerinde üst üste üçüncü kez yer alması anlamına geliyor. Renard, daha önce 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan milli takımını yönetmiş ve turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak, grup aşamasında "Yeşiller"i Arjantin'e karşı 2-1'lik tarihi bir galibiyete taşımıştı.

Renard, olağanüstü koşullar ve zor durumlarla başa çıkma konusunda en deneyimli teknik direktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Birçok milli takımla elde ettiği başarılarla Afrika sahnesinde adını duyurmuş olan Renard, Öne çıkan başarıları arasında, 2012 yılında Zambiya milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması ve 2015 yılında Fildişi Sahili milli takımıyla aynı başarıyı tekrarlaması yer alıyor.

Tunuslu taraftarlar, deneyimli Fransız teknik direktörün önümüzdeki kısa süre içinde büyük tecrübelerini milli takıma aktarmayı başarmasını ve "Kartaca Kartalları"na yeniden ruh ve güven aşılamasını umuyor. Böylece, zorlu başlangıcın etkilerini aşma ve 2026 Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde dengeyi yeniden kazanma umutları canlanacak.