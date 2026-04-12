"Büyük bir soru işareti"... Flick, Atlético Madrid maçı için Barcelona'nın kadrosunu belirledi

Barcelona, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında "Riyad Air Metropolitano" Stadyumu'nda Atlético Madrid'e konuk olarak zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Barcelona, "Spotify Camp Nou" stadyumunda Atlético Madrid'e karşı aldığı 0-2'lik mağlubiyeti telafi ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

"Sport" gazetesi, Barça teknik direktörü Hans Flick'in, Atlético Madrid ile oynanacak rövanş maçını düşünmediğini ve sonuç garantili bir yarı as kadroyu sahaya sürdüğünü, Camp Nou'da Espanyol'u 4-1 mağlup ederek La Liga'da Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkardığını ve La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştığını yazdı.

Bununla birlikte Alman teknik direktör, galibiyet hedefiyle Atlético Madrid maçında sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'in bazı unsurlarına da değindi.

Juan Garcia'nın kalede yer almasıyla, Jules Kounde ve Joao Cancelo, Espanyol maçında yedek kulübesindeydi ve her ikisinin de Wanda Metropolitano'da bek olarak maça başlaması bekleniyor

. Fransız oyuncu bir dakika bile oynamazken, Portekizli oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi; ikisi de bir sonraki maç için tam olarak hazır olacak.

Savunmanın merkezinde, Flick'in dünkü basın toplantısında belirttiği gibi Gerard Martin'in hazır olması bekleniyor. İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pau Cubarsi'nin yokluğunda, Eric Garcia ve Ronald Araujo diğer stoper pozisyonu için rekabet edecek.

Frenkie de Jong, bir buçuk aylık aradan sonra geri dönüşünde sadece 10 dakika oynadı. Barcelona, Marc Bernal'ın yokluğunda orta saha seçeneklerinde sıkıntı yaşıyor olsa da, De Jong'un Salı günkü maçta oynayıp oynamayacağı kesin değil.

Barcelona teknik direktörü, onu ilk 11'de mi yoksa yedek olarak mı kullanacağına karar vermek zorunda kalacak. İkinci durumda, Pedri'nin orta sahadaki partneri Eric Garcia, Gavi veya Casado olacak.

Forvette, Marcus Rashford da Espanyol maçında dinlendirildi, bu da onu sol kanatta oynamak için en güçlü aday yapıyor ve Lamine Yamal, sağ kanattan geri dönüş için Barcelona'nın ana silahı olacak.

Bunun yanı sıra, forvet pozisyonu, Wanda Metropolitano'daki Flick'in ilk 11'inde en büyük soru işareti olmaya devam ediyor.

Ferran Torres, derbide attığı iki golle gol orucunu bozdu; Robert Lewandowski ise tek bir dakika bile oynamadı ve Avrupa maçına tam formda çıkacak; Dani Olmo ise Atlético Madrid'e karşı oynanan lig maçında sahte forvet olarak iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle, Espanyol maçından çok fazla sonuç çıkarılması mümkün değil.

