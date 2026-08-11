İtalya Tenis Federasyonu'nun baştabibi Gianni Daniele, İspanyol yıldız Carlos Alcaraz'ın maruz kaldığı sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamalarla geniş çaplı bir tartışma başlattı. Sakatlığın gerçekliğine dair şüphelerini dile getiren Daniele, oyuncunun sahadaki seviyesini etkileyen psikolojik bir gerileme döneminden geçiyor olabileceğini ima etti.

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği bir röportajda konuşan Daniele, İspanya tarafından resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle Alcaraz'ın bileğindeki sakatlığın niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti ve oyuncunun etrafındaki belirsizlik halinin, onun psikolojik durumu ve alışılmış seviyesine geri dönebilme kabiliyeti hakkında spekülasyonların önünü açtığını ifade etti.

İtalyan sağlık yetkilisi şunları söyledi: "İspanya, Alcaraz'ın bilek sakatlığının niteliğini şu ana kadar netleştirmedi ve şimdi psikolojik bir zayıflık döneminden geçtiğine dair spekülasyonlar artıyor. Zira eski seviyesine geri dönmek istiyor, ancak bir tür depresyon yaşıyor; bu da kendine olan güvenini yeniden kazanmasını engelleyen bir kısır döngü."

Alcaraz'ın durumu hakkında daha fazla soru işareti doğuran bir açıklamayla Daniele şunları ekledi: "Şüpheler su yüzüne çıkmaya başladı." Yetkili, vatandaşı Jannik Sinner'ın İspanyol yıldız seviyesindeki bir oyuncuyla karşılaşamamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Sağlık yetkilisinin açıklamaları, Alcaraz'ın durumunun belirsizlikle çevrildiği bir dönemde geldi. Yaşadığı sakatlığın ayrıntılarının açık bir şekilde ortaya konmaması, Daniele'yi oyuncunun fiziksel yönü ile psikolojik durumu arasında bağlantı kurmaya sevk etti. Resmi bir tıbbi açıklama olmadan bir oyuncunun psikolojik durumu hakkında konuşmanın hassasiyeti göz önüne alındığında, bu değerlendirme geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Buna karşılık Daniele, diz ağrıları nedeniyle bin puanlık Cincinnati Masters turnuvasından çekilen Jannik Sinner'ın durumu hakkında da konuştu ve İtalyan oyuncunun çekilme kararının mutlaka ciddi bir sakatlığın varlığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Daniele şunları söyledi: "Tenisçilerin ilgisi yalnızca fiziksel sağlıklarıyla sınırlı değildir. Dünya bir numarası, antrenman yapmak, iki maç oynayıp sonra evine dönmek için bin puanlık bir Masters turnuvasına katılmaz." Yetkili, Sinner'ın çekilmesinin, endişe gerektiren bir sorunun göstergesi olmaktan çok, büyük olasılıkla bir tedbir amaçlı önlem olduğunu değerlendirdi.

İtalyan sağlık yetkilisi, Sinner'ın Amerika Açık'a hazır olup olmadığına ilişkin endişeleri hafifleterek sözlerini şöyle noktaladı: "Bu konuyu abartmamalıyız, her ne kadar onu yakından takip etmemiz gerekse de; sanırım Amerika Açık'ta iyi olacak."

Daniele, Sinner'ın turnuvanın ilk turlarında, Wimbledon'da başına gelenlere benzer şekilde bazı zorluklar yaşayabileceğine dikkat çekti, ancak bunu "hesaplanmış riskler" kapsamında değerlendirdi. Öte yandan Alcaraz'ın durumu, özellikle sakatlığının niteliği ve müsabakalara dönüş tarihi hakkındaki belirsizliğin sürmesiyle birlikte, en çok tartışılan konu olmaya devam ediyor.