Büyük bir skandal: ABD, 86 kez milli formayı giymiş futbolcuyu sınırda kesin bir şekilde geri çevirdi

İsviçre milli takım oyuncusu Breel Embolo, Amerika Birleşik Devletleri'ne giremiyor. Politico'nun haberine göre, Embolo'nun ESTA başvurusu (vizesiz olarak ABD'ye seyahat etmek isteyen yolcular için zorunlu olan elektronik seyahat izni) onaylanmadı.

Embolo, milli takım teknik direktörü Murat Yakin tarafından ABD ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna seçilmişti. Avrupa ülkesi, turnuva için Salı günü San Diego'ya gitti, ancak Embolo otelde kaldı.

İsviçre Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Embolo'nun ESTA başvurusunun o sabah onaylandığını, ancak kısa bir süre sonra başvurunun yine "daha ayrıntılı incelenmek üzere" geri çekildiğini belirtti.

Politico, Embolo'nun ülkeye neden öylece giremediğini açıklıyor. Fransız kulübü Stade Rennes'te forma giyen forvet, geçmişte hukuki sorunlar yaşamıştı.

Bir İsviçre mahkemesi, 2023 yılında 21 yaşındayken bir kişiye tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle onu mahkum etmişti. Futbolcunun temyiz başvurusu geçen Eylül ayında reddedilmişti.

Temyiz süreci devam ederken, Haziran 2025'te ABD'ye gitmişti. O dönemde İsviçre'nin ABD'yi 4-0 yendiği hazırlık maçında bir gol bile atmıştı.

Şu anda 86 kez milli forma giymiş olan oyuncu, Zürih Havalimanı'ndaki takım otelinde bulunuyor ve hayranlarına imza dağıtıyor. Daha sonra Amerika'ya gidebilecek mi, henüz bilinmiyor.