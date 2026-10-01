45 yaşındaki teknik adam, menajerlik ajansına ait "Spielmacher von 360Media" adlı podcastte, Fransa Ligue 1 ekibindeki görevine yalnızca altı resmi maçın ardından son verilmesi sürecinde yaşananları anlattı. Bu karar son derece şaşırtıcıydı; zira Toppmöller, kulübü önce Fransa Süper Kupası'nda seri şampiyon Paris Saint-Germain karşısında zafere taşımış, görevden alınmasından kısa süre önce de Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanında galibiyet almıştı.

O dönemde kulüp içindeki atmosfer de sağlam görünüyordu. Toppmöller'in aktardığına göre Başkan Joseph Oughourlian, deplasmandaki galibiyetin hemen ardından soyunma odasını telefonla arayarak coşkusunu dile getirdi. Toppmöller'e göre o sırada "herkes büyük bir coşku içindeydi" ve başkan da "inanılmaz mutlu, inanılmaz gururlu" durumdaydı.

Dönüm noktası, sportif direktör Jean-Louis Leca ile genel direktör Benjamin Parrot'nun, iki saatlik bir görüşmede teknik patrona uzun yıllardır birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Nelson Morgado ile yolların ayrılmasının istendiğini bildirmesiyle geldi. Yönetim, 39 yaşındaki yardımcıyı "fazla talepkar, fazla gürültücü, çok fazla insanla ters düşüyor" şeklinde değerlendirdi. Morgado'nun, teknik ekip içindeki atmosfer için bir "rahatsızlık unsuru" olduğu ifade edildi.

Bu nedenle kulüp yönetimi Toppmöller'in önüne bir ültimatom koydu: Ya yakın çalışma arkadaşından ayrılacaktı ya da kulüp, başantrenör pozisyonunda personel değişikliğine gidecekti. Buna rağmen görüşmenin genel olarak son derece sakin geçtiği belirtildi. Toppmöller, "İki saat süren görüşme çok uyumlu geçti. Bunun benim için de tüm grup için de daha iyi olacağına beni ikna etmek istediler" dedi.

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Ancak Toppmöller için yardımcısından vazgeçmek söz konusu değildi. "Ortada aşırı bir yanlış davranış olduğunu görseydim, elbette buna müsamaha gösteremezdim. Ama durum kesinlikle böyle değildi" diyen teknik adam, yönetimin bu talebini reddetti.

Bunun mantıksal sonucu, Fransa'daki görev süresinin hemen sona ermesi oldu. Eski Frankfurt teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir şeyi öyle kolay kolay bırakmazsın. Ama eğer değerlerimi ihlal etmem gerekseydi, o anda işsiz kalmayı da göze alırdım." Şöyle ekledi: "Benim için olağanüstü bir şey yapmamış birini yüzüstü bırakmak düşünülecek bir şey değildi. Bu yüzden bugün hâlâ aynaya bakabiliyor olmam, kenarda duruyor olmamdan daha önemli."

Karar, Toppmöller'in ailesinde de şaşkınlıkla karşılandı. Babası Klaus Toppmöller, eski Bundesliga golcüsü ve uzun yıllar boyunca Frankfurt, Bochum ve Leverkusen başta olmak üzere çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmış bir isim olarak, oğlunun görevden alınmasıyla ilgili, "Bunlar akıllarını mı kaçırmış?" dedi.

Bir takvim yılı içinde iki kez görevden ayrılmasına rağmen Toppmöller, kulübede hızla geri dönmeyi hedefliyor. Uzun bir ara verme ihtimalini ise dışladı: "Şimdi bir yıl ara vermeme gerek yok."