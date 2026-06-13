Büyük bir risk... Hossam Hassan, Belçika maçında beklenen kadroda bu oyuncuya güveniyor

2026 Dünya Kupası 7. Grubu'nun ilk turunda, önümüzdeki Pazartesi akşamı Mısır milli takımının Belçika ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce, Firavunlar'ın teknik direktörü Hossam Hassan, Mohamed Abdel Moneim'i, sakatlığından döndükten sonra Fransız kulübü Nice'te hiçbir maçta forma giymemesine rağmen, Belçika'nın güçlü hücumuna karşı üçlü savunma hattına dayanan bir kadroda savunmanın merkezinde ilk 11'de oynatmaya karar verdi.

"MBC Mısır" kanalındaki "El Koura Ma Faik" programının muhabiri, Hossam Hassan'ın son antrenmanlarda taktiksel kararlarını kesinleştirdiğini ve merkezde 3 savunmacıdan oluşan bir savunma dizilişine karar verdiğini, ayrıca sakatlıktan kurtulduktan sonra Fransız kulübünde forma giymemesine rağmen Mohamed Abdel Moneim'e savunma hattını yönetme görevini verdiğini bildirdi.

Abdel Moneim'in kadroda yer alması, Firavunlar'ın kadrosundaki en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor. Zira oyuncu, sakatlığından döndükten sonra Nice ile hiçbir resmi maça çıkmadı. Bu durum, Hossam Hassan'ın onu kadroda yer aldırmasını, uluslararası stoperin hazırlığına ve Belçika gibi güçlü bir rakibe karşı mücadele yükünü kaldırabileceğine olan mutlak güvenini yansıtan taktiksel bir risk haline getiriyor.

Beklenen kadroda kalede Mustafa Şubayr, savunmanın merkezinde Muhammed Abdülmünem, Yaser İbrahim ve Hamdi Fathi yer alırken, sağ kanatta Muhammed Hani, sol kanatta ise Ahmed Fatoh görev alacak.

Orta saha Marwan Attia ve Muhannad Lashin'den oluşurken, forvette Muhammed Salah, Ömer Marmoush ve Mahmoud Hassan Trezeguet yer alıyor.