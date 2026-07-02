Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maç öncesinde büyük bir moral kazandı; zira savunma oyuncusu Cristian Romero, bu merakla beklenen karşılaşmada forma giymeye hazır hale geldi.

ABD'li ESPN kanalının kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tottenham Hotspur'da forma giyen savunma oyuncusu, dün Çarşamba günü Kansas City'de Arjantin milli takımının gerçekleştirdiği antrenmana diğer takım arkadaşlarıyla birlikte katıldı ve Cumartesi sabahı oynanacak Cape Verde maçı için ilk 11'de yer alması beklenen isimler arasına girdi.

28 yaşındaki Romero, 22 Haziran’da “Tango Dansçıları”nın 2-0 galip geldiği Avusturya karşılaşmasında dizinden sakatlandıktan sonra, grup aşamasının son turunda Arjantin’in Ürdün’ü 3-1 mağlup ettiği maçta forma giyememişti.

Kaptan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı heyeti, Çarşamba akşamı Miami'de oynanacak maça hazırlık amacıyla Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentine ulaştı. Takım, Perşembe günü Inter Miami kulübünün antrenman merkezinde son antrenmanını gerçekleştirecek.

Arjantin Milli Takımı, Avusturya, Cezayir ve Ürdün’ü mağlup ederek 10. Grubu tam puanla lider tamamlayarak eleme turlarına yükseldi. Lionel Messi ise grup aşamasında “Tango” takımının attığı 8 golün 6’sını kaydetti.