Bir sonraki olimpiyatlarda yer almayı hedefleyen Fas milli takımlarından birinde teknik değişiklikler kapıda. 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finalleri için verilen eleme mücadelesinde Mart 2027'de oynanacak kritik Senegal maçı öncesinde teknik ekibin yeniden yapılandırılması konuşulmaya başlandı. Söz konusu turnuva aynı zamanda Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na da vize veriyor.

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Fas'ta yayımlanan basın haberlerine göre Fas Futbol Federasyonu, Said Chiba'yı Fas 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik ekibine dahil etmeyi değerlendiriyor. Haberlerde bu adımla ilgili ilk görüşmelerin yapıldığı, ancak henüz nihai bir karara varılmadığı belirtildi. Eski teknik direktörün mevcut ekibe katılması ya da takımın teknik sorumluluğunu tamamen üstlenmesi ihtimali masada bulunuyor.

Bu yönelim, milli takımın mevcut teknik direktörü Jamal Ait Ben Idir'in konumunda bir değişikliğe yol açabilir. Fas milli takımının, eleme mücadelesini sürdürme şansını belirleyecek kritik maça yönelik hazırlıkları kapsamında olası değişikliklerin nasıl bir şekil alacağı henüz netlik kazanmadı. Chiba'nın yardımcı ekibe dahil edilmesi de, kendisine teknik liderlik görevinin verilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Fas milli takımı, Etiyopya'yı iç saha ve deplasman maçlarının toplamında 6-3'lük skorla geçerek elemelerin bu aşamasına yükseldi ve Senegal ile eşleşti. Senegal de Güney Sudan'ı 3-1 mağlup ederek bu tura adını yazdırdı. Kıta turnuvasına giden yolda ilerlemek konusunda büyük hedefleri olan iki takım karşı karşıya gelecek.

Afrik-Foot'un haberine göre Fas ile Senegal arasındaki maçların 22 ve 30 Mart 2027 tarihlerinde oynanması planlanıyor. İki taraf için de büyük önem taşıyan eşleşme, 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finallerine giden yolda kritik bir durak niteliğinde. Bu turnuva aynı zamanda 2028 Olimpiyatları futbol turnuvasının elemesi işlevi gördüğünden, iki maça yönelik teknik ve fiziksel hazırlığın önemi daha da artıyor.

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Said Chiba, Fas'ın alt yaş milli takımlarında dikkat çekici bir teknik direktörlük geçmişine sahip. Chiba, Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı 2023'te Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı, ancak takımı finalde Senegal'e 2-1 yenildi. Ayrıca kıta turnuvasında milli takımla ortaya koyduğu çalışmanın karşılığında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından turnuvanın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Chiba'nın başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Birkaç ay sonra Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Bu sonuçlar, milli takımlar projesinde tecrübesinden yararlanılması düşünülen isimler arasındaki konumunu güçlendirdi. Öte yandan Fas milli takımı, Mohamed Ouahbi ile yapılan iş birliği çerçevesinde A Milli Takım kamplarına düzenli olarak katılan genç oyuncularla kadrosunu destekleme seçeneklerine de sahip. Bu durum, takıma Senegal ile oynanacak kritik maç öncesinde daha fazla derinlik kazandırabilir.