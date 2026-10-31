"Büyük bir hediye": Mourinho maç takviminle dalga geçti ve Trent Alexander-Arnold hakkındaki tavrını netleştirdi

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin on birinci haftası kapsamında yarın pazar günü El Sardinero Stadı'nda oynanması planlanan ve merakla beklenen Racing Santander maçı öncesinde dikkat çeken bir dizi açıklama yaptı. Mourinho, takım içindeki birçok sıcak konuya değinirken, bunların en önemlileri Trent Alexander-Arnold'ın geleceği, kendi teknik kararlarının mahiyeti ve ayrıca maç yoğunluğu ile peş peşe deplasman karşılaşmalarına yönelik itirazı oldu.

Mourinho, maça ilişkin basın toplantısında, Trent'in önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmayı düşünebileceğine dair haberler hakkında konuştu ve teknik kararlarının her zaman takımın çıkarından yola çıktığını, bu kararlar bazı oyuncularda olumsuz duygulara yol açsa bile bu durumun değişmediğini vurguladı.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Her şeyden önce, bu durum acı verici. Oyuncular arasında olumsuz duygular uyandırmayı sevmem, aksine olumlu duyguların hâkim olmasını tercih ederim. Her mevkide iki oyuncu bulunan bir takım kurup sonra üçüncü bir oyuncuyu da oynatmak zorunda kalmaktan hoşlanmadığım açık, ancak bu duygulardan daha önemli şeyler var, o da o andaki takımın çıkarıdır."

Şunu ekledi: "Orta sahada bir değişiklik yapıp Valverde'yi oynatmanın zamanının geldiğini gördüm ve düşüncem oyuncuların hesapları üzerinde değil, takımın çıkarı üzerinde yoğunlaşmıştı. Trent ve Dumfries'e kararın ikisine karşı da olmadığını, yalnızca takıma hizmet etmek için alındığını açıkladığımda, her ikisinden de olumlu bir tepki aldım."

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Devam etti: "Sonuçta herkes maçlarda forma giyme fırsatını bulacak. Valverde yarın ilk on birde başlamayacak, ancak diğer oyunculardan biri baştan itibaren sahada olacak. Barcelona maçında, belirli koşullar nedeniyle Dumfries'i oynattım, Trent ise birkaç dakika forma giydi; ikisinden birinin benden kendisini kadro dışı bırakmamı isteyeceğini sanmıyorum."

Mourinho konuşmasını, maç yoğunluğu, kart birikimi, yorgunluk ve sakatlıkların gölgesinde bu sezonun zorluğuna işaret ederek sürdürdü ve şunları söyledi: "Tüm bu koşullara rağmen, sonunda herkes fırsatını bulacak ve sezon boyunca benzer bir durumla karşılaşacağımı sanmıyorum."

Mourinho defansçılık suçlamalarına yanıt verdi

Geçtiğimiz yıllar boyunca antrenörlük tarzına dair değerlendirmesi ve daha cesur mu olduğu yoksa hâlâ defansif temkinliliğe mi eğilim gösterdiği sorusuna Mourinho gülerek şu yanıtı verdi: "Daha dengeli biri oldum, yani artık başkalarının söylediklerine aldırmıyorum. Eleştiriler artık beni etkilemiyor ve Barcelona'da şunu ya da bunu yaptığımı söyleseler bile, o anlatılara artık inanmıyorum."

Şunu ekledi: "Açıkçası, Barcelona'da elde edilenlerdeki payın oyunculara ait olduğunu hâlâ düşünüyorum. Bir maçtan ayrılırken bir şeye katkıda bulunduğumu hissedersem, son derece mutlu olurum. Ancak tamamen dengeli biri oldum; eskiye kıyasla ne daha cesurum ne de daha az."

Real Madrid'in teknik direktörü, defansif bir antrenör olarak imajının bazılarının sandığı kadar değişmediğini açıkladı ve geçmiş dönemlerinden birinde takımının elde ettiği hücum rakamlarını örnek göstererek şunları söyledi: "Başlarda olduğum defansif antrenör, 100 puan toplayan ve 120 ya da daha fazla gol atan bir takımı çalıştıran aynı kişidir. Bu sezon içinde de aynı sayıda puan ve gole ulaşmayı diliyorum."

Mourinho, antrenörlük kişiliğinde değişen en önemli şeyin yeni fikirleri kabul etmeye hazır olması ve kararlarına yalnızca karar olduğu için bağlı kalmaması olduğunun altını çizerek şunları ekledi: "Beni ayıran özellik inatçı olmamamdır. Gördüğüm, duyduğum ve tartıştığım şeylerden sonuçlar çıkarmaya ve bunları incelemeye açığım. Bazen mesele sadece dinlemek değil, oyuncuların sahada sundukları şeyi sezmeye çalışmaktır. Hepsi bu."

Antrenörlük felsefesine dair konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben sakin biriyim ve takımımın da sakin olmasını istiyorum, tam da sevdiğim gibi."

Fikstür Mourinho'yu öfkelendiriyor

Mevcut dönemde Real Madrid'in deplasmanında çok sayıda maç oynamasının taşıdığı risk konusunda ise Mourinho, takımının karşılaştığı koşullardan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve özellikle rakiplerin sahip olduğu taraftar desteği göz önüne alındığında, deplasmanda oynamanın ek zorluklar getirdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Durumun zor olduğu açık, çünkü ister kendi sahamızda ister deplasmanda oynayalım, her maçın kendine has bir riski var. Ancak deplasman maçlarında rakip takımın taraftarlarını hesaba katmamız doğaldır, çünkü rakipler kendi taraftarları arkalarında olduğunda daha rahat hissediyor."

Şunu ekledi: "Racing kendi sahasında kaybetmemiş bir takım ve Atina'ya gittiğimizde, AEK Atina yarın Panathinaikos karşısında derbi maçını oynamış olacak; dolayısıyla maçımıza yüksek moralle ya da bir kriz içinde gelebilir."

Devam etti: "Çarşamba maçını oynayıp perşembe sabahı vardıktan sonra, çok iyi bildiğimiz zorluklar üst üste birikiyor. Bu son derece zor olacak, ancak uyum sağlama kapasitemiz ve koşullarla akıllıca başa çıkma isteğimiz tam da burada ortaya çıkıyor."

Mourinho yalnızca seyahatlerin zorluğunda durmadı, aynı zamanda fikstürün yoğunluğunu da eleştirdi ve maç tarihlerindeki değişiklik nedeniyle takımının istisnai koşullara maruz kaldığını belirterek şunları söyledi: "Üst üste dört maçı deplasmanda oynamakla neredeyse eşsiz bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum."

Açıklamalarını, müsabakayı organize etmekten sorumlu merciler hakkında alaycı bir tonla tamamladı: "Fikstür bakımından, dün oynayıp ardından bugün oynamamız gerekiyordu ve ayrıca Valencia ile cumartesi yerine pazar günü karşılaşmamız gerekiyordu. Takvimi iki gün sıkıştırdılar ve 7 günde 3 maç programladılar. Bize sundukları büyük bir hediye, ister İspanya Ligi Birliği'nden ister televizyon kanallarından gelsin, bilmiyorum, ama bu, kabullenmek zorunda olduğumuz bir hediye."