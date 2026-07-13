"Büyük bir hayal kırıklığı"... Bernardo Silva, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra sessizliğini bozdu

Portekiz’in yıldızı Bernardo Silva, İspanya’ya karşı çeyrek finalde 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elendikten birkaç gün sonra sessizliğini bozdu.

Portekizli oyuncular, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada sergiledikleri zayıf performans ve İspanya'ya karşı aldıkları hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetle çeyrek finalde elenmelerinin ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Bernardo Silva, Instagram hesabından şunları söyledi: “Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası oldu ve turnuvanın bu kadar çabuk, tahmin ettiğimizden daha çabuk sona ermesi büyük bir hayal kırıklığı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Milli takımımızı temsil etmek büyük bir onurdu ve öyle de kalacak. Bize verdikleri destek ve umut için Portekiz halkına çok teşekkür ederim.”







