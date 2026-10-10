Bayern Münih, bugün cumartesi günü ev sahibi Augsburg karşısında oynadığı maçın başlamasından yalnızca 8 saniye sonra, kaleci Manuel Neuer'in yaptığı büyük bir hatanın ardından kalesinde gol gördü ve Robin Fellhauer, Alman Ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti.

Başlama vuruşunun hemen ardından Luis Diaz topu Neuer'e geri çevirdi, ancak top ayağından uzaklaştı; Neuer topu paslaşmaya çalışınca, araya giren Fellhauer topu kesti ve boş kaleyle karşı karşıya kalarak kolayca gole çevirdi.

Ayrıca oku

Eski Barcelona oyuncusu: Flick'in antrenmanlarından baş dönmesiyle çıkıyordum

Kimsenin beklemediği bir dönüş: Real Madrid yıldızı sakatlık hapishanesinden çıkıyor

Fellhauer, "Opta" istatistik ağına göre, Bundesliga tarihinin 63 yıldır süregelen en hızlı gol rekorunu kırdı; önceki rekor 9 saniyeyle Kevin Volland ve Karim Bellarabi adına kayıtlıydı.

İronik bir şekilde, Volland'ın golü de Neuer'in kalesine gelmişti; bu golü 22 Ağustos 2015'te Hoffenheim forması altında Bayern karşısında kaydetmişti. Bellarabi ise golünü 23 Ağustos 2014'te Bayer Leverkusen forması altında Dortmund karşısında atmıştı.

Bayern Münih, bugünkü maça, dün cuma günü Werder Bremen ile berabere kalarak (2-2) ayak sürçmesi yaşayan Borussia Dortmund'dan Alman Ligi'nin zirvesini almak amacıyla çıktı. Bu beraberlikle puanını 13'e yükselten Dortmund, Augsburg maçı öncesinde averajla önde olan Bavyera ekibinin 3 puan önündeydi.



