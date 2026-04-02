Büyük bir engel... İtalya'daki fiyaskonun ardından Gattuso'nun halefi olarak iki deneyimli isim öne çıkıyor

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda yaşadığı feci başarısızlığın ardından görevindeki günlerinin sayılı olduğu görülüyor; bu arada onun yerine geçecek iki önemli isim öne çıkıyor.

İtalya milli takımı, Avrupa play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilerek, tarihte ilk kez üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak.

Maçın ardından İtalyan futbolunda gergin bir atmosfer yaşandı ve köklü bir değişim talepleri arasında kararlı kararlar alınması gerektiği vurgulandı.

"Sky Sport" muhabiri İtalyan Gianluca Di Marzio'nun belirttiğine göre, Gattuso'nun milli takımdaki görevi sona erdi ve 2023'ten beri milli takımın menajeri olan ve oyuncular ile federasyon arasında köprü görevi gören, takımın en önemli simgelerinden biri olan Gianluigi Buffon'un da onunla birlikte ayrılması bekleniyor.

De Marzio, Gattuso'nun ayrılmasıyla birlikte İtalya milli takımının başına geçecek iki büyük ismin öne çıktığını da ekledi: Antonio Conte ve Massimiliano Allegri.

Conte, 2014 ile 2016 yılları arasında milli takımı çalıştırmış olması nedeniyle bu alanda deneyime sahipken, Allegri ise en üst düzeyde büyük deneyime sahip bir seçenek.

Her ikisinin de resmi bir teklif aldıkları takdirde görevi reddetmeleri pek olası görünmüyor.

Ancak İtalyan Futbol Federasyonu'nun bu iki teknik direktörden herhangi biriyle anlaşması bir engelle karşılaşabilir, zira Conte şu anda Napoli ile sözleşmesi var ve kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis onu bırakmaya hazır görünmüyor. Aynı durum, geçen yıldan beri uzun vadeli bir proje kapsamında Milan'ı yöneten Allegri için de geçerli.