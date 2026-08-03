Alman teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'nın çalıştırıcısı olarak, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i, Katalan takımının İngiltere'deki St. George's Park tesislerinde kampını tamamlarken bugün pazartesi düzenlediği iç antrenman maçının kadrosu dışında bıraktı. Bu sürpriz karar, genç golcünün takımdaki geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Flick'in Katalan takımını karşılamak için yeterli sayıda oyuncuya sahip olmayan Preston North End'e karşı planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından, her biri 20 dakika süren 3 devreden oluşan bir iç antrenman maçı düzenlediğini ve deneme niteliğindeki bu karşılaşmaya resmi bir hava katmak için profesyonel bir hakemden maçı yönetmesini istediğini aktardı.

Hamza Abdülkerim hesap dışı

Dikkat çekici ve sürpriz bir kararla, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, bir önceki hazırlık maçında iki gösterişli gol atarak açık bir şekilde parlamış olmasına rağmen antrenman maçında forma giymedi.

Flick, Hamza'yı antrenman maçının kadrosu dışında bırakmasının nedenlerini açıklamadı ve bu durum geniş çapta soru işaretleri yarattı.

Ayrıca İspanyol bek Alejandro Balde de, teknik ekip tarafından herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin antrenman maçında yer almadı.

Flick takımı ikiye ayırdı ve hücum alternatiflerini denedi

Flick, oyuncularını dengeli iki takıma böldü. İlk takım Polonyalı kaleci Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents, Casado, Marc Bernal, Oriol Guarin, Ademi, Ibrima Tunkara ve Alex Gonzalez'den oluştu.

Rakip takımda ise kaleci Iker Rodriguez, Hector Fort, Araujo, Kortiş, Bizkaia, Farinas, Gil Fernandez, Fermin, Roony, Toni Fernandez ve Raphinha yer aldı.

Yedek kulübesinde ise Aron Yaakobishvili, Tommy Marques, Oscar Gistao, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra ve bu antrenman maçında Barcelona A takımıyla ilk kez sahaya çıkan Jesse Pisiu bekledi.

Fermin skoru açtı ve Flick santrfor mevkisini denedi

Antrenman maçının başından itibaren, ilk ataklardan birinde Fermin takımı adına skoru açtı, ancak birkaç dakika sonra Xavi Espart rakip takım adına skoru hızla eşitledi.

Deneme niteliğindeki maçın öne çıkan olaylarından biri, Flick'in Hamza Abdülkerim'in yokluğunda santrfor mevkisini denemesiydi. Alman teknik adam, etkili hücum alternatifleri bulma çabasıyla, bu ileri uçtaki mevkiyi doldurmak için Birmingham'a karşı bir önceki hazırlık maçında forma giymeyen Toni Fernandez'in yanı sıra Ibrima Tunkara'yı seçti.

De Jong sakatlığına rağmen tribünlerdeydi

Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan ve konservatif tedaviye devam mı edeceğini yoksa cerrahi müdahaleye mi ihtiyaç duyacağını belirlemek üzere ek tıbbi tetkikleri bekleyen Hollandalı yıldız Frenkie de Jong, takım arkadaşlarını izlemek için tribünlerdeydi.

Antrenman maçına ayrıca spor direktörü Deco, icra direktörü Bojan Krkiç ve futbol direktörü Alejandro Echevarria da katılarak, resmi sezon başlamadan önce oyuncuların performansını yakından takip etti.

Barcelona'ya dönüş ve Hamza'nın geleceğine dair soru işaretleri

Resmi olmayan bu hazırlık maçının ardından Barcelona, Barcelona'ya dönmek üzere havalimanına gitmeden önce St. George's Park tesislerinde birkaç saat dinlendi. Takımın bugün pazartesi öğleden sonranın erken saatlerinde varması bekleniyor.

En önemli soru ise havada asılı kalıyor: Açık bir şekilde parlamasına rağmen Hamza Abdülkerim'in antrenman maçının kadrosu dışında bırakılmasının nedenleri neler? Ve bu durum, oyuncunun Katalan takımındaki geleceğine ilişkin yeni gelişmelere mi işaret ediyor?