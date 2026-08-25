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Abobakr El Mokadem

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Büyük belirsizlik: Mourinho, tek bir mevki dışında Real Sociedad maçının kadrosunu belirledi

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Küçük değişiklikler yapılması bekleniyor

Bir basın raporu, bugün salı günü, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, İspanya Ligi'nde yarın çarşamba günü oynanacak Real Sociedad maçının kadrosunu belirlediğini aktardı. 

"AS" gazetesine göre, küçük değişiklikler yapılması bekleniyor; Cucurella sol bek pozisyonunda ilk maçını oynayacakken, Bernardo Silva orta sahada kalacak.

Kaleci konusunda hiçbir şüphe yok: Courtois. Yeni sezona daha yeni başladı ve yazılı olmayan kural hâlâ geçerli: müsait olduğu sürece oynayacak.

Savunma hattının sağ bekte Dumfries, sol bekte Cucurella şeklinde oluşması muhtemel; stoper ikilisi ise aynı kalacak: Konate ve Huijsen.

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Orta sahada, Tchouameni'nin sakatlığı sürerken tercih Camavinga ile Bernardo Silva arasında sıkışıyor, ancak Portekizli maça başlamaya en yakın isim. Valverde ise kesinlikle ilk 11'de; tüm gözler sağ kanada çevrilmiş durumda.

 Güler'in daha geride bir pozisyonda oynatılıp sağ kanatta Diomande'ye daha fazla alan tanınması ihtimali var, ancak bu ihtimal zayıf.

Hâkim görüş, ikisinin sağ kanat pozisyonu için rekabet etmesi gerektiği yönünde; bu pozisyonda şu anda Arda avantaja sahip.

 Kadronun geri kalanı ise şu isimlerden oluşuyor: Bellingham, Vinicius ve Mbappe. Müsait oldukları sürece oynamaları tartışmaya kapalı.

Dolayısıyla Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11 şöyle: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, (Güler veya Diomande), Bellingham, Vinicius ve Mbappe.

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