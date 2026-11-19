Santos kaptanı Neymar, takım otobüsünün çarşamba günü Coritiba ile oynayacakları Serie A maçına giderken bozulmasına espriyle yaklaştı. Takım arkadaşlarıyla birlikte yolculuğun ortasında arızalı otobüsten inmek zorunda kalan deneyimli Brezilyalı forvet, sosyal medyada şakayla karışık takımlarına sabotaj yapıldığını öne sürdü.

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Neymar yolculuktaki aksaklığı gülerek karşıladı

Neymar, Santoslu oyuncuların yeni bir araca binmek için sokakta yaklaşık 10 dakika beklediği beklenmedik yolculuk aksaklığına aldırış etmedi. Globo'ya göre ani duruş, 34 yaşındaki oyuncunun güvenliğine ilişkin protokoller konusunda kısa süreli gerginlik yarattı; ancak gruba askerî polis zaten eşlik ediyordu. Maç öncesindeki bu sıra dışı duruma rağmen deplasman ekibi, Brasília saatiyle 19.30'daki başlama vuruşu için stadyuma zamanında ulaştı.

Kulüp, beklenmedik mekanik arızayı açıkladı

Suudi Pro Lig ekibi Al Hilal'de sakatlıklarla geçen 18 aylık dönemde yalnızca yedi maça çıktıktan sonra Ocak 2025'te futbola başladığı kulübe dönen eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forveti, takım arkadaşlarının arızalanan otobüsten keyifleri yerinde hâlde inişini videoya çekti.

Santos'un ‘Peixe’ lakabına gönderme yaparak aksaklığı gülerek karşılayan Neymar, videosuna şu notu düştü: "Büyük balığı sabote ettiler. Eğlence ekibi durmuyor."

Brezilya basınındaki haberde Neymar'ın "her zaman silahlı özel korumasıyla seyahat ettiği" belirtilirken, birçok haberde yer verilen kulüp açıklaması olaya açıklık getirdi: "Santos FC, takımı otelden Couto Pereira Stadyumu'na taşımak için kiralanan otobüsün yolculuk sırasında mekanik sorunlar yaşadığını duyurur. Kulüp hızla harekete geçti ve dakikalar içinde yeni bir araç temin edilerek stadyuma varıştaki gecikme en aza indirildi."

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Brezilyalı yıldız ülkesinde yeniden ritim buluyor

Hafta içindeki maçta Neymar, iki maçlık cezasını tamamladıktan sonra doğrudan ilk 11'e döndü. 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 200 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu bildirilen Neymar, hâlâ dünyanın en pahalı oyuncusu. Fiziksel sorunlarla mücadele etmesine rağmen bu sezon çıktığı 28 maçta 10 gol ve sekiz asist kaydetti.

80 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan ve bu sıralamada Pele, Ronaldo ile Romario'nun önünde yer alan Neymar, Kasım 2023'te Uruguay'a karşı yaşadığı ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığını atlattıktan sonra yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti yönetiminde iki kez oyuna sonradan girdi. 2013'te Barcelona'ya katılmadan önce kariyerine başladığı kulübün altyapısından yetişen Neymar, Santos'ta Philippe Coutinho, Arthur Melo ve Everton ile birlikte forma giyiyor.

Santos sezonu güçlü bitirmeyi hedefliyor

Yolculuktaki aksaklığı geride bırakan Neymar, cezasını tamamlamasının ardından sezonun kalan bölümünde istikrarlı bir performans yakalamayı hedefliyor. Santos, Serie A'yı güçlü biçimde bitirmek için deneyimli oyuncularına güvenirken kaptanın sakatlıktan uzak kalması büyük önem taşıyor. Brezilya'da istikrarlı bir performans sergilemesi, kulüp düzeyindeki geleceğini ve millî takıma ilişkin diğer hedeflerini de şekillendirecek.