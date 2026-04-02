Büyük Alman kulübü, sezonun geri kalanında en önemli yıldızından yoksun kalacak

Schalke 04, sezonun geri kalanında Edin Dzeko'dan yoksun kalacak. Bosnalı forvet, İtalya ile oynanan play-off finalinde omzundan sakatlandı ve dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacak.

Geçtiğimiz Salı günü Bosna-Hersek, Dünya Kupası elemeleri play-off finallerinde İtalya ile karşılaştı. Balkan ülkesi penaltı atışları sonucunda galip geldi, ancak Dzeko uzatmaların son dakikalarında omuz sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

40 yaşındaki forvet, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu aracılığıyla ameliyat gerekmediğini ve en az bir ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Dzeko, "Ameliyat olmam gerekmiyor ve iyileşmem için bir ay ila altı hafta süreye ihtiyacım var" dedi.

Dzeko'nun sakatlığı Schalke için büyük bir darbe oldu. Königsblauen, İkinci Bundesliga'da lider konumda ve üç yıl aradan sonra en üst seviyeye geri dönebilir.

Manchester City ve Inter gibi takımlarda forma giymiş olan eski forvet, Ocak ayında Gelsenkirchen ekibiyle sözleşme imzaladı ve hemen etkisini gösterdi. Dzeko, sekiz maçta altı gol attı ve üç asist yaptı.

Almanya'nın ikinci liginde son derece heyecan verici bir sezon yaşanıyor. 2010/11 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı finalisti olan takım, 52 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. SV Elversberg ve SC Paderborn sadece bir puan geride, ardından Darmstadt ve Hannover 96 dördüncü ve beşinci sıralarda (50 ve 49 puan) geliyor.

2021'de Schalke, otuz yıl sonra ilk kez İkinci Bundesliga'ya düştü. Kulüp bir yıl sonra hemen en üst seviyeye geri dönse de, 2023'te tekrar bir basamak gerilemek zorunda kaldı. Kulüp, son iki sezonu ligin orta sıralarında tamamladı.