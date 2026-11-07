Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının cumartesi öğleden sonra Nottingham Forest karşısında aldığı ağır 3-1’lik yenilginin ardından öfkesini gizleyemedi. İtalyan teknik adam, maç sonu değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve yıldızlarla dolu kadrosunun fiziksel açıdan sahada hiçbir varlık gösteremediğini vurguladı.

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City'nin teknik direktörü fiziksel yetersizliklere işaret etti

Liam Delap, attığı iki harika golle Nottingham Forest'a sezonun Premier League'deki ilk iç saha galibiyetini kazandırarak tutuk bir görüntü sergileyen Manchester City'yi mağlup etti. Konuk ekibin savunmadaki basit hatalarını değerlendiren Forest, Jair Cunha ve Delap'ın golleriyle ilk yarıda iki farklı üstünlük yakaladı. Rayan Cherki, ikinci yarıda attığı müthiş yarım vole golüyle City'ye umut verip konuk ekibin oyuna hâkim olduğu bir dönemi başlatsa da Delap, etkili bir kontra atağı muhteşem bir vuruşla tamamlayarak geri dönüş umutlarını bitirdi.

Son düdüğün hemen ardından performansı değerlendiren İtalyan teknik direktör, takımının ilk 45 dakikadaki mücadele eksikliğini sert sözlerle eleştirdi. Maresca, Sky Sports'a şunları söyledi: “İlk yarıda rakibin temposuna karşılık veremeyip bütün ikili mücadeleleri kaybedince iş zorlaşıyor. Sonra tepki vermek istediğimizde çok geç oluyor. Bu tür maçlarda rakibin temposuna ayak uydurup ikili mücadeleleri kazanmanız gerekiyor, aksi hâlde iş hep zorlaşıyor. İlk yarıda ikili mücadelelerde ve seken toplarda yeterince iyi değildik, hepsini kaybettik. Tepki vermeye çalıştığımızda ise 2-0 gerideydik ve futbolda bu durum her zaman zordur.”

Forest'ın etkili gollerine yol açan anları tek tek anlatırken teknik direktörün hayal kırıklığı belirgindi. Gollerin her biri, savunmadaki konsantrasyon ve fiziksel direnç eksikliğinden kaynaklanıyor gibiydi. Taktik açıdan yaşanan aksaklıkları şöyle açıkladı: “İlk golde pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyorduk. İkincisinde sahanın ortasında ikili mücadeleleri kaybettik, üçüncüsünde ise rakip ceza sahasının kenarında ikili mücadeleyi kaybettik. Bu tür maçlarda rakibin temposuna ayak uydurmamız gerekiyor.”

Sakatlık endişeleri ve taktiksel zorluklar

City'nin sıkıntılarını artıran bir başka gelişme de Maresca'nın devre arasında savunmada önemli değişiklikler yapmak zorunda kalmasıydı. Bu değişiklikler takımın ritmini daha da bozdu. Marc Guehi ve Josko Gvardiol'ün ikisi de oyundan alındı; savunma hattı, Forest'ın doğrudan sonuca gitmeyi hedefleyen kontra ataklarına karşı savunmasız kaldı.

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Bu sonuçla ikinci sıradaki City, günün erken saatlerinde Hull'u 1-0 yenen lider Arsenal'ın altı puan gerisinde kaldı. Forest ise 16. sıraya yükselerek düşme hattıyla arasındaki farkı iki puana çıkardı. Sonuç ayrıca Manchester United'ı, Premier League'de sezonun bu kadar ilerlemiş bir aşamasında ilk kez son üç sıraya itti.

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Devre arasındaki değişikliklere değinen Maresca, “Sakatlığı nedeniyle [Marc] Guehi değişiklik istedi; ilk yarıda bir sorun yaşamıştı. [Josko] Gvardiol de hafta içinde küçük bir sorun yaşamıştı. İlk yarıda yeterince iyi değildik, bu tür bir maçın gerektirdiklerini karşılayamadık” dedi.

Forest'ın galibiyetinde Delap eski kulübünü üzdü

Forest'a galibiyeti getiren iki olağanüstü gol atan Delap, günün başrolündeydi. City altyapısından yetişen oyuncu, fiziksel gücünü ve bitiriciliğini sergileyerek eski takımında tam olarak neyin eksik olduğunu gösterdi. Delap'ın 18. dakikadaki golü Forest'ı iki farkla öne geçirdi. Manchester City, Kasım 2019'da Liverpool'a karşı oynadığı maçtan (13. dakika) bu yana bir Premier League karşılaşmasında ilk kez bu kadar erken iki farklı geriye düştü.

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City'nin Aston Villa (2-1), Brighton (1-0) ve şimdi de Forest karşısında puan kaybettiği düşüşe rağmen Maresca, üst düzey futbolun değişken doğasına dikkat çekerek durumu sakin karşılamaya çalıştı: “Bu futbol. İlk yedi maçımızı üst üste kazandık, bu daha önce hiç olmamıştı. Şimdi de üst üste üç maç kaybettik. Futbol böyle. Maç maç daha iyi olmaya çalışmalıyız.”

Takımı zorlu bir öğrenme süreci bekliyor

Oyuncuların yoğun baskı yapan rakiplerle karşılaştıklarında Maresca'nın sisteminin zorlu taleplerine uyum sağlamakta zorlanması, onun yönetimindeki geçiş sürecinin ilk büyük engeline takıldığını gösteriyor. Millî maç arasından sonra da işler kolaylaşmayacak. City, 21 Kasım'da Fulham, 24 Kasım'da ise Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile evinde karşılaşacak. Ardından 29 Kasım'da Emirates Stadyumu'nda lider Arsenal ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

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Takımın hâlâ gelişim aşamasında olup olmadığı sorulduğunda Maresca şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle. Onları daha önce tanımıyordum, şimdi üç ya da dört aydır birlikteyiz. Bence onların beni, benim de onları tanımam gerekiyor. Bu bir öğrenme süreci. Neleri iyi yaptığımızı biliyoruz ama neleri iyi yapamadığımızı da anlayıp geliştirmeye çalışmalıyız.”