Uykunun kendisine uğramadığı bir gecede, Atletico Madrid'in yıldızı Alex Baena sessizliğini bozdu ve takımının uluslararası ara öncesinde İspanya La Liga'nın zirvesine çıkmak için altın bir fırsatı kaçırmasının ardından Barcelona karşısında alınan yenilginin bıraktığı acı ve öfkenin büyüklüğünü dile getirdi.

Atletico Madrid, her açıdan kazanmaya en yakın taraf olduğu bir maçta La Liga liderliğine çıkma fırsatını kaçırdı. Cholo Simeone'nin takımı muhteşem bir ilk yarı sergiledi; Baena bu yarıyı "takıma katıldığımdan beri gördüğüm en iyi ilk yarı" olarak nitelendirdi. Bu yarıda maçı erken noktalayıp öne geçişini pekiştirebilecek pek çok net fırsat yaratıldı.

Ancak bu fırsatların heba edilmesinin ardından Atletico oyuncularının gücü tükendi ve ikinci yarıda yorgunluk onlara hâkim oldu; sonrasında Barcelona'nın kalitesi sonucu belirledi. Gol atma formunun zirvesinde olan Fermin, takımının geri dönüşünü tamamladı ve Hansi Flick'in takımı puan tablosundaki liderliğini korumayı başardı.

Pazartesi akşamı "Cadena SER" radyosunda Manu Carreño ile birlikte "El Larguero" programına katılan Baena, bu kaçan fırsat için derin üzüntüsünü dile getirdi ve takımının kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

Baena şöyle konuştu: "Uzun zamandır gördüğümüz en iyi ilk yarıyı oynadık ve onlardan çok daha net fırsatlar yakaladık, ancak bunları değerlendiremedik. Kazanmayı hak ediyorduk."

Wımbleyano sahasındaki yenilgi, Roquetas de Mar'lı yıldız için yalnızca üç puan kaybından ibaret değildi; aksine onu uyuyamaz hâle getiren derin bir psikolojik iz bıraktı.

Baena dikkat çekici bir açıklıkla itiraf etti: "Yatağa öfkeyle gittiğim için bütün gece uyumadım."

Marcos Llorente'nin kırmızı kart görmesi ve bunun ardından maçta yaşanan heyecan verici olaylar bile, Atletico Madrid'e katıldığından bu yana en zor gecelerden biri olarak nitelendirdiği bir gecenin ardından Baena'nın gözleri kapalı huzur içinde uyumasını sağlayamadı.

"El Larguero" ile yaptığı tam röportajda Baena ayrıca Dünya Kupası anılarını da yâd etti ve takım arkadaşı Julian Alvarez'in, hatta takım arkadaşlarının bile Celta Vigo oyuncusuna gösterilen muameleyi eleştirdiği zorlu bir yazın ardından geçirdiği güç dönemden söz etti.

Baena'nın mesajı netti: Atletico Madrid daha iyiydi ve zirveye çok yakındı, ancak futbol yalnızca fırsatları değerlendireni tanır. Bu seferki pişmanlık ise onun uyumasına izin vermeyecek kadar büyüktü.