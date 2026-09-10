İspanyol savunmacı Dean Huijsen, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in en dikkat çeken yıldızlarından biri ve Portekizli teknik adamın gelişimine büyük önem verdiği oyunculardan biri konumunda. Zira daha önce onu çalıştırmış olan tek oyuncu Huijsen ve Mourinho onun potansiyelinin farkında.

Huijsen, Mourinho'nun savunmasındaki temel taşlardan biri olarak yerini sağlamlaştırıyor; istatistikler ve üstün performansla desteklenen, vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu.

"AS" gazetesi, Huijsen'in savunmayı iyi yapan ve Portekizli teknik adamın beğenisini kazanan savunmacılardan biri olduğunu aktardı.

Huijsen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Milan maçının ardından şunları söyledi: "Mourinho benimle çok yakından ilgileniyor ve gelişmem, ilerlemem için beni güçlü şekilde motive ediyor; ben de bunu başardığımı düşünüyorum. Bu güzel bir şey çünkü o benim potansiyelimin farkında ve bana çok yardımcı oluyor, bundan mutluyum."

Real Madrid'e henüz yirmi yaşındayken katıldığı zor bir ilk sezonun ardından Huijsen, bu sezonun başında kendini kanıtlıyor. İkonik bir numara olan 4 numarayı devraldı; bu, daha önce David Alaba'nın giydiği ve kendisine örnek aldığı bir efsane olan Sergio Ramos'un da giydiği numara.

Huijsen, yeni teknik direktörünün beklentilerini anlamaya başladığı sezon hazırlığının son aşamasında, aralarında eski bir ilişki bulunan (Roma'da onu çalıştırdığı dönemden) hocası hakkında şunları söyledi: "Bunu her zaman hayal etmiştim. Sergio Ramos benim idolümdü ve benim için bu numarayı giymek bir hayal. Mourinho benden sağlam bir savunmacı olmamı istiyor."

Inter maçında Huijsen, 9 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı, bunların ikisi havada geçti. Ayrıca 12 top uzaklaştırmayla tehlikeyi bertaraf etmede belirleyici oldu; bu, kendisinden sonra gelen oyuncular Cucurella ve Konaté'nin top uzaklaştırma sayısının iki katından fazlaydı.

Huijsen, hücuma ve pas organizasyonuna önceki maçlardaki kadar katkı sağlayamadığı bir karşılaşmada savunmanın lideri oldu; ancak Mourinho'nun istediği Huijsen sahaya çıktı.

Real Madrid teknik direktörü Malaga maçının ardından şöyle konuştu: "Savunmayı iyi yapan savunmacıları severim ve eğer ayrıca zarafet ve topla oynama becerisine de sahiplerse, bu mükemmeldir. Ama en önemlisi savunma yapmaktır ve o bu konuda gelişiyor. Kayda değer bir ilerleme gördüm. Yanındaki eşi de ona yardımcı oluyor; Konaté ve Rüdiger de yardımcı oluyor."

Huijsen, Inter maçının ardından bu sezon beş maçın dördünde eşi olan oyuncuya atıfta bulunarak şunları söyledi: "Konaté çok güçlü bir oyuncu. Savunmada çok iyi, topla oynamada da iyi; güçlü, hızlı ve uzun boylu. İkili mücadelelerde iyi ve bence birlikte iyi oynuyoruz."

Huijsen aynı zamanda Mourinho'nun ilk on birinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğu için, sezonun şu ana kadarki 450 dakikasının tamamını sahada geçirdi; bu, Şampiyonlar Ligi'nde Mbappé'nin oyundan çıkarılmasının ardından yalnızca Huijsen ve Courtois'nın başardığı bir başarı.

Bu stoper, hazırlık maçında Ferencváros karşısında ikinci yarıda oynadığı ilk maçından bu yana neredeyse hiç dinlenmedi. Mourinho onu yalnızca Schalke karşısındaki son hazırlık maçında dört dakikalığına kulübeye oturttu; o maçta ikinci golü kaydetti. Ardından her dakika sahada kaldı ve Mourinho ile Real Madrid saflarında yükselen bir yıldız oldu.

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