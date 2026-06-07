Bütün Brezilya nefesini tutmuş durumda: Defans oyuncusu gözyaşlarına boğuldu ve Dünya Kupası hayallerinin sona ereceğinden korkuyor

Brezilya, Cumartesi gecesi Mısır'ı 2-1 mağlup etti, ancak bu galibiyetin tadı erkenden kaçtı. Maçın 17. dakikasında, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir savunma oyuncusunun sakatlanarak ve gözle görülür bir şekilde duygulanmış bir şekilde kenara çekildiğini gördü. İtalyan teknik adam, şimdiden olası yedekleri değerlendirmeye başladı.

Maçın henüz yedinci dakikasında Bruno Guimarães skoru açtı. Mısır'ın paslaşmalarındaki hatanın ardından orta saha oyuncusu topu kolayca alıp kaleye gönderdi: 1-0.

Mısır çok hızlı bir şekilde cevap verdi. Marquinhos'un çok kısa bir geri pasının ardından Mostafa Ziko aniden Allisson Becker ile karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin altından kontrollü bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1.

On altıncı dakikada Wesley Franca kasıklarına tutunarak yere yığıldı. AS Roma oyuncusu, birkaç dakika önce topu zar zor kontrol edip ortayı yapmak için kendini tamamen uzatmak zorunda kalmış, ancak sonrasında bir rahatsızlık hissetmişti. Kısa süre sonra sağ bek sahayı terk etti ve yerine Danilo girdi.

Görüntülerde Wesley'in yıkılmış bir halde yedek kulübesinde oturduğu görülüyor. Brezilya teknik ekibinin üyeleri onu teselli etmeye çalışırken, o yüzünü bir havluyla örtüyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Dünya Kupası kapıda iken, savunma oyuncusu şimdiden en kötü senaryodan korkuyor gibi görünüyor.

“Wesley'i kaybetmek çok yazık. Şimdi tetkik sonuçlarını beklemeliyiz. Sonuçta onu ikame edecek iyi oyuncularımız var,” dedi Ancelotti maçın ardından. CR Vasco da Gama'dan Paulo Henrique ve Botafogo FR'den Vitinho olası yedekler olarak gösteriliyor.

Ancelotti, devre arasında sekiz oyuncu değişikliği yaptı. Endrick de sahaya çıkan isimler arasındaydı. 53. dakikada Raphinha'nın pasıyla golü buldu. Olympique Lyon'dan kiralık olarak gelen oyuncu, keskin bir ortayı gole çevirerek takımına yeniden üstünlük sağladı ve maçın skorunu 2-1'e getirdi.