47 yaşındaki Bellamy, bugünkü Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'nin Burnley'de yardımcı antrenörlüğünü yaptığı dönemden bir olayı hatırladı. Sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında Portekiz'in başkentine yapılan bir yolculuk sırasında Bellamy, takım otobüsünün içinden, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle havalimanının tamamen kapatıldığını gördü.

Yolcular ve teknik ekip ilk etapta ciddi bir tehdit durumu olduğunu düşündü. Ancak kısa süre sonra ortaya çıktığı üzere, polis gücü ve bariyerlerden oluşan bu yoğun önlem yalnızca Cristiano Ronaldo'yu korumaya yönelikti.

"Havalimanına vardığımızda polis her yerdeydi. Havalimanı tamamen ablukaya alınmıştı" dedi Bellamy. "Burnley'den gelmiştik ve bize biraz VIP gibi davranıldı. Kiraladığımız bir yolcu otobüsünde oturuyorduk ama buna rağmen havalimanına belirli bir güzergâhtan gitmek zorundaydık."

Eski Premier League oyuncusu şöyle devam etti: "Her yerde polis sıraları ve polis araçları vardı. Bir şey olduğunu düşündük, burada bir alarm olmalıydı. Her yer kapatılmıştı. Terminaldeki insanlar, kısacası her şey. Otobüsten inemedik ve beklemek zorunda kaldık. Bunun bir güvenlik ihlali ya da buna benzer bir şey olduğunu düşündük."

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Burnley beklemek zorunda: Cristiano Ronaldo kapatılan havalimanında yürüyor

Yaklaşık 15 dakikalık bekleyişin ardından otobüsteki yolcular için durum netleşti. "Otobüste 10-15 dakika mahsur kaldık ve sonra bir anda bu araba ortaya çıktı. Park etti, bir adam indi, bagaja yöneldi ve bir sırt çantası çıkardı. Sonra başka biri indi, sırt çantasını omzuna taktı ve o da kimdi? Ronaldo."

Bellamy sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen tek başına yürüyor, her yerde polis var ve Lizbon Havalimanı kapatılmış durumda. Polisler bile fotoğraf çekiyordu. Kimse onu rahatsız edemiyordu."

Bu görüntünün Burnley takımı üzerindeki etkisi kalıcı oldu. "Hayatımda bir dakika boyunca izlediğim en havalı yürüyüştü bu. Hepimiz otobüste oturuyorduk ve nutkumuz tutulmuştu. Daha önce şikâyet eden herkes anında sustu. Bu bir başkandaki gibiydi" dedi Galli isim. "Bir insan bütün bir havalimanını nasıl durdurabilir? Cardiff Havalimanı'nda bilgisayarımı gümrükten bile geçiremem. Az önce ne gördüm ben? Bu hikâyeyi anlatıyorum çünkü bu adam gerçekten bu kadar büyük. Tek kelimeyle vay canına. Bu ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum, çünkü o bir süperstardan fazlası."

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Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla kaç milli maç oynadı?

Bellamy ile Ronaldo, aktif kariyerlerinde en son Ekim 2008'de sahada karşı karşıya geldi. O maçta Ronaldo, Bellamy'nin sözleşmeli oyuncusu olduğu West Ham United'a karşı Manchester United'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada iki gol attı. Teknik adam, perşembe akşamı şimdi bir kez daha Al-Nassr'ın artık 41 yaşındaki hücumcusu ile karşılaştı. Ronaldo bu maçta 234. milli karşılaşmasına çıktı ve 24 yıldır Selecao formasını giyiyor. Portekiz mücadeleyi 1-0 kazandı, Ronaldo ise büyük bir fırsatı harcadı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın ilerleyen yaşına rağmen Bellamy, onun seviyesini hâlâ koruyor olmasına pek şaşırmadı. Ronaldo yaz aylarında, 2026 Dünya Kupası'nın son büyük turnuvası olacağını açıklamıştı. Ancak kariyerini ne zaman noktalayacağı hâlâ netlik kazanmış değil.

"Hâlâ her zaman ortaya koyduğu profesyonellikle oynuyor olması beni şaşırtmıyor" dedi Bellamy. "Bu aynı zamanda ne kadar akıllı olduğuyla da ilgili: Kendini nasıl koruması gerektiğini biliyor, enerjisini belirli anlarda boşa harcamaması gerektiğini biliyor ve gol vuruşu içgüdüsüne hâlâ sahip. Zaten bunu da asla kaybetmezsiniz. Sadece kendi neslimizin değil, başardıkları düşünüldüğünde tüm nesillerin en büyük oyuncularından birinden söz ediyoruz."