Busquets'ten FIFA'ya tepki: Futbolcuları bitireceksiniz

İspanyol oyuncu FIFA’nın Dünya Kupası’nı iki yılda bir düzenleme planına karşı çıktı.

FIFA’nın Dünya Kupası takviminde yapmayı düşündüğü değişiklik bir süredir tartışma konusu. Plan gerçeğe dönüşürse milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu iki yılda bir izleyeceğiz.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ‘başını derse sokmak istemediğini’ söyleyerek net bir cevap vermekten kaçınmıştı.

Yıllardır Barcelona ve İspanya orta sahasının temel taşlarından biri olan Sergio Busquets ise sözünü sakınmadı.

Ne söyledi?

Uluslararası federasyonları oyuncuların sağlığını hiçe saymakla suçlayan Busquets, giderek yoğunlaşan maç takviminden yakındı.

“Maç takvimi sürekli daha dolu hale geliyor. Oyuncuları hiç umursamıyorlar. Daha fazla Avrupa Şampiyonası, daha fazla Dünya Kupası, daha fazla Kulüpler Dünya Şampiyonası oynansın, her organizasyonda maç sayısı artsın istiyorlar.”

Busquets’e göre profesyonel futbolcular tehlikeli limitlere oldukça yaklaşmış durumda.

“Sonunda bir nokta gelecek ve oyuncular iflas edecek. Çünkü hep daha fazla maç, daha fazla beklenti ve dinlenmek için daha az zaman var.”

Deneyimli orta saha futbolcuların isteklerinin de göz önüne alınmasını talep ediyor.

“Kesinlikle bir diyalog kurulması ve bu işte payı olan tüm tarafların dinlenmesi gerekiyor.”

Wenger açıklamıştı

FIFA’nın Futbol Geliştirme Departmanı’nı yöneten Arsene Wenger, L'Equipe’e verdiği röportajda Dünya Kupası’nı iki yılda bire çekme fikrinden bahsetmişti.

Buna göre Dünya Kupası ve kıta şampiyonaları dönüşümlü olarak her yıl oynanacak.Futbolseverler çift yıllarda Dünya Kupası, tek yıllarda ise kıta şampiyonası heyecanı yaşayacak.

Plana göre sayısı azaltılacak olan eleme maçları yıl içinde tek bir döneme toplanacak. Bu sayede liglerin sık sık milli maç arası ile bölünmesinin önüne geçilecek. Söz konusu planın 2028 yılından itibaren hayata geçirilmesi öngörülüyor.

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